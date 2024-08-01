«Аякс» сыграет на выезде против сербской «Войводины» в рамках ответного матча второго раунда квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 1 августа, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Войводина» — «Аякс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Войводина»

На прошлой неделе, вопреки всем ожиданиям, «Войводина» проиграла на поле «Аякса» всего лишь со счетом 0:1.

При этом единственный гол амстердамский клуб забил незадолго до финального свистка.

Войводина — Аякс: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 4.594.241.69Бонус180%

Последние матчи: перед первой встречей с «Аяксом» сербская команда провела лишь один официальный матч, в котором обыграла «Текстилац» (3:1).

Также стоит отметить, что «Войводина» выиграла все четыре товарищеских матча. Общий счет — 9:2. Но и соперники там были не самые опасные, это тоже надо учитывать.

Не сыграют: кадровые проблемы отсутствуют, все основные футболисты «Войводины» готовы сыграть в предстоящем матче.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Войводина», похоже, очень хорошо подготовилась к первым за четыре года матчам в еврокубках. Во всяком случае, «Аякс» явно остался удивлен уровнем сопротивления со стороны сербов. Очевидно, что никто не ожидал, что перед ответной встречей будет такая интрига.

«Аякс»

Как и «Войводина», «Аякс» тоже стартовал в квалификации со второго раунда.

Последние матчи: вот только для амстердамского клуба это был первый официальный матч в новом сезоне.

Во время предсезонки «Аякс» одержал четыре победы и потерпел одно поражение.

Примечательно, что команда Франческо Фарьоли только в одном товарищеском матче забила больше двух мячей.

Не сыграют: проблем нет, главный тренер «Аякса» может рассчитывать на всех основных игроков.

Состояние команды: от «Аякса» все ждали разгромной победы в первом матче, но в итоге — всего лишь 1:0.

Но, по всей видимости, в этом сезоне у «Аякса» будет много таких матчей. Дело в том, что Фарьоли предпочитает максимально рациональный стиль. Главное — оборона, а потом уже можно подумать о нападении.

Статистика для ставок

После назначения Фарьоли «Аякс» еще ни разу не пропускал больше одного мяча

«Войводина» в прошлом сезоне проиграла лишь три матча на своем поле в рамках сербской Суперлиги

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Войводину» в этом матче можно поставить за 4.70, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Аякса» — за 1.66.

Прогноз: несложно догадаться, с каким настроем сербы выйдут на этот матч, но, скорее всего, фаворит снова выиграет. В отличие от прошлого сезона, теперь игрой «Аякса» руководит тренер, который уделяет огромное внимание защите. Это ключевой момент.

Вполне вероятно, что и в ответном матче «Аякс» победит с разницей в один мяч.

Рекомендуемая ставка: победа «Аякса» + тотал меньше 4,5 за 2.12.