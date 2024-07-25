Париж-2024. Анонс главных событий 25 июля

За день до официальной церемонии открытия летней Олимпиады в Париже соревнования уже идут полным ходом. В четверг, 25 июля, проходят матчи предварительного этапа у гандболисток, футболистки начинают групповой этап, а регбисты определят участников полуфиналов. Кроме того, в борьбу вступят лучники и лучницы. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2024.

На женском гандбольном турнире в борьбу вступают все 12 команд, участвующих в соревнованиях. За победу во встречах этой стадии командам будут начисляться по 2 очка, за ничью — 1, за поражение — 0.

В случае равенства очков у двух и более команд по итогам групповых турниров места будут распределяться: а) по итогам личных встреч; б) по лучшей разнице заброшенных и пропущенных мячей. По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф и продолжат борьбу за медали Олимпийских игр.

В матче открытия бронзовые медалистки ЧМ-2023 из Дании во главе с голкипером Сандрой Тофт встретятся со словенками.

Сборная Дании globallookpress.com

Сборная Словении не сумела даже выйти в плей-офф на прошлогоднем чемпионате мира, но нужно учесть, что они оказались в одной группе с двумя сильнейшими командами турнира — Францией и Норвегией.

10:30 Стрельба из лука Женщины. Индивидуальное первенство. Предварительный раунд

На Олимпиаде в Токио четыре из пяти комплектов золотых наград забрали лучники и лучницы из Южной Кореи, лишь в мужском одиночном разряде на подиуме не оказалось представителей «Страны утренней свежести».

Четыре года назад россиянки навязали борьбу кореянкам и в личном и в командном разряде добыв серебро, но в этот раз главными конкурентами азиатских лучников будут представители Италии и Японии.

12:00 Гандбол Женщины. Группа B. 1 тур. Нидерланды — Ангола

15:00 Гандбол Женщины. Группа B. 1 тур. Испания — Бразилия

15:00 Регби-7 Мужчины. Группа B. 3 тур. Самоа — Кения

Регбисты, как и футболисты, начали соревнования 24 июля. Второй соревновательный день в этом виде спорта открывает встреча двух аутсайдеров, проигравших в своем квартете по два матча — с Аргентиной и Австралией.

15:15 Стрельба из лука Мужчины. Индивидуальное первенство. Предварительный раунд

15:30 Регби-7 Мужчины. Группа B. 3 тур. Аргентина — Австралия

Лидеры группы В поборются за первое место. Победители Мировой серии регулярного сезона из Аргентины приехали в Париж в качестве фаворитов борьбы за золотые медали, особенно с учетом возвращения в строй 24-летнего Маркуса Монета. Потеря дисквалифицированного игрока года Родриго Исгро представляет собой серьезный удар, но Аргентина обладает мощным сочетанием скорости, мощи и сообразительности.

Аргентина — Кения globallookpress.com

Австралия была последней из автоматически прошедших олимпийскую квалификацию Мировой серии 2022–2023 годов команд, лишь в последнем туре зарезервировав себе место в Париже. Сезон 2023/24 для команды был успешным, несмотря на потерю из-за травмы бывшего капитана «Валлаби» Майкла Хупер. Однако австралийцев воодушевило возвращение спидстера Кори Тула и нападающего Марка Наваганитавасе.

16:00 Регби-7 Мужчины. Группа C. 3 тур. США — Уругвай

Несмотря на то, что у них есть несколько игроков мирового класса в семерки, сборная США старается максимально использовать свой коллективный потенциал и попутно надеется на удачу. В стартовом матче они сыграли вничью с одними их фаворитов турнира французами, но во втором матче турнира они были разгромлены действующими чемпионами из Фиджи.

Уругвай, победивший в турнире претендентов, автоматически выходит в мировую серию на следующий сезон, но у них еще нет ни качественных игроков, ни опыта больших игр. Выступление в Париже отражает это — они были разгромлены как Францией, так и Фиджи.

16:00 Регби-7 Мужчины. Группа C. 3 тур. Фиджи — Франция

Встреча двух главных фаворитов турнира. Сборная Фиджи остается непобежденной с тех пор как регби вернулось в программу Олимпийских игр в Рио-2016.

Команда, ведомая Джерри Тувая, выиграла золотые медали в Рио-2016 и Токио-2020. Тем не менее, в Мировой серии островитяне выступили не слишком удачно, хотя и сумели выиграть бронзовые медали после смены тренера. Олимпиада в Париже станет исторической в любом случае — или у нас будет новый олимпийский чемпион, или сборная Фиджи завоюет третье золото подряд.

Фиджи — США globallookpress.com

Французам потребовалось некоторое время, чтобы выйти на недавнюю Мировую серию, он они стали победителями Гранд-финала в Мадриде после триумфа в матче с Аргентиной со счетом 19-5. Выступающая на домашнем газоне сборная Франции будет рассчитывать на свои первые олимпийские медали, благодаря таким молодым игрокам как Полен Рива, Джордан Сефо и Нельсон Эпе.

17:00 Гандбол Женщины. Группа A. 1 тур. Германия — Южная Корея

17:30 Регби-7 Мужчины. Группа А. 3 тур. Новая Зеландия — Ирландия

Хотя Новая Зеландия немного сдала в последние годы не сумев попасть в полуфинал в Мадриде, «Олл Блэкс» все еще остаются одними из фаворитов в борьбе за золото олимпийского турнира, что и доказали, выиграв два стартовых матча. Новая Зеландия имеет прекрасное сочетание олимпийского опыта и новой крови: шесть игроков вернулись после завоевания серебряных медалей в Токио, а остальные шесть направляются на свои первые Игры.

Ирландия стала сюрпризом последнего сезона Мировой серии, финишировав всего на два очка позади Аргентины, поднявшись с восьмого места на второе в общем зачете, несмотря на то, что весь год не претендовала на титул. В весьма конкурентной группе ирландцы тоже выглядят неплохо, победив команду ЮАР и разгромив Японию.

17:30 Регби-7 Мужчины. Группа А. 3 тур. ЮАР — Япония

Бронзовые медалисты 2016 года из ЮАР попали в Париж только через финальный утешительный квалификационный турнир, победив Великобританию в Монако в июне. На ОИ-2024 дела тоже пока идут неважно — оба стартовых матча «Блицбоксы» проиграли.

Япония — Новая Зеландия globallookpress.com

Япония шокировала всех, став полуфиналистом в Рио, опередив Новую Зеландию в своей группе, но на родной земле в Токио заняла последнее место в своей группе, не одержав ни одной победы. Та же история, похоже, повторяется и в Париже.

18:00 Футбол Женщины. Группа А. 1 тур. Канада — Новая Зеландия

У женщин за медали поспорят 12 команд, разделенных на три квартета, а значит в плей-офф выходят не только сборные занявшие первые два места, но и две лучшие третьи команды.

Сборная Канады выиграла Игры-2020 после двух бронзовых медалей, но на чемпионате мира-2023 даже не вышла в 1/8 финала. Впрочем, матч с Новой Зеландией вряд ли доставит действующим чемпионкам проблем — «киви» главные аутсайдеры группы.

18:00 Футбол Женщины. Группа C. 1 тур. Испания — Япония

Встреча с участием действующих чемпионок мира из Испании, которые входят в число главных фавориток олимпийского турнира. Впрочем, история не на их стороне, поскольку ни одна команда за последние годы не выигрывала чемпионат мира и олимпийское золото.

Япония тоже подошла к Олимпийским играм в хорошей форме и может удивить, как это произошло на чемпионате мира. Эта игра должна стать показателем того, как далеко обе команды могут зайти во Франции, и, независимо от результата, должна хорошо развлечь зрителей.

20:00 Футбол Женщины. Группа C. 1 тур. Нигерия — Бразилия

Сборная Бразилии также всегда нацелена на медали, а кроме того в ее составе заявлена 38-летняя Марта, выигравшая свою первую медаль (серебро) Олимпийских игр еще в 2004 году в Афинах!

Нигерия — самая успешная женская сборная Африки. «Супер Фэлконс» привлекли к себе внимание на чемпионате мира и показали умный футбол, шокировав несколько команд на пути к проигрышу Англии в серии пенальти в 1/8 финала. Тем не менее, в своей группе они аутсайдеры.

20:00 Футбол Женщины. Группа B. 1 тур. Германия — Австралия

Германия, золотые медалистки 2016 года, вернулась на Олимпийские игры после того, как пропустили предыдущий турнир из-за прежней европейской квалификационной системы, основанной на месте на чемпионате мира. Немки сильны, но только что потеряли звездную полузащитницу Лену Обердорф из-за травмы.

У Австралии свои потери, она выступает без звездного форварда Сэм Керр, которая в январе порвала крестообразную связку. Тем не менее, Австралия заняла четвертое место на Олимпийских играх 2020 года и прошлогоднем чемпионате мира, который она принимала совместно с Новой Зеландией.

20:00 Гандбол Женщины. Группа B. 1 тур. Венгрия — Франция

Вечером в борьбу гандболисток вступают хозяйки турнира во главе своим бессменным уже на протяжении более четверти века главным тренером Оливье Крумбхольцем. Олимпийские чемпионки Токио-2020 стартуют матчем со сборной Венгрии и преимущество француженок в классе довольно очевидно.

21:00 Регби-7 Мужчины. За 9-12 место

21:30 Регби-7 Мужчины. За 9-12 место

22:00 Регби-7 Мужчины. 1/4 финала

22:00 Футбол Женщины. Группа B. 1 тур. США — Замбия

Сборная США с 1991 года выиграла четыре чемпионата мира и ни разу не опускалась ниже третьего места, но в 2023-м американки оступились рано — в 1/8 финала. На Играх-2020 они стали третьими вслед за канадками и шведками. Несмотря на смену поколений в команде, сборная США остается одним из главных фаворитов турнира.

Барбра Банда в матче с Испанией globallookpress.com

Сборная Замбии не имеет серьезной репутации, зато имеет в своем составе возможно лучшего игрока турнира — Барбру Банду. Три года назад нападающая стала первым игроком в истории Олимпийских игр, сделавшим хет-трики в двух матчах подряд. Сегодня она является одним из лучших бомбардиров женской североамериканской лиги, забив 12 голов в 12 играх.

22:00 Футбол Женщины. Группа А. 1 тур. Франция — Колумбия

Хозяйки турнира из сборной Франции все еще стремятся к своему первому крупному трофею, а их домашнее преимущество и недавний успех в полуфинале Евро-2022 должны сделать их претендентами на медали.

Между тем, выход Колумбии в четвертьфинал чемпионата мира прошлым летом продемонстрировал мастерство южноамериканок, и они наверняка снова поборются за место в плей-офф.

22:00 Гандбол Женщины. Группа A. 1 тур. Норвегия — Швеция

Центральная встреча стартового игрового дня гандбольного турнира. На чемпионате мира 2023 норвежская сборная, в составе которой такие звезды, как опытная голкипер Кристин Лунде, а также Нора Мерк, Стине Офтедал и лучший игрок ЧМ-2023 Хенни Рейстад, завоевала серебряные медали.

Хенни Рейстад globallookpress.com

На Играх-2024 сборная Норвегии также нацелена на самые серьезные награды, но ее амбиции будут проверены уже в первом туре, ведь шведские гандболистки также попали в четверку лучших на мировом первенстве прошлого года.

22:30 Регби-7 Мужчины. 1/4 финала

23:00 Регби-7 Мужчины. 1/4 финала

23:30 Регби-7 Мужчины. 1/4 финала