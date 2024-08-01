ИдетДень на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман Сафиуллин31 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Валерий Непомнящий«Не будь такого "Спартака", было бы скучно». Валерий Непомнящий — о гегемонии «Зенита» и страданиях от Олимпиады «Зенит»«Зенит» — «Факел» 3:0. Онлайн
    Все новости спорта

    «Клуж» вырвет путёвку в 3-й раунд Лиги конференций?

    «Неман» — «Клуж». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, Лига конференций, 1 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Неман» — «Клуж»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Клуж» — «Неман»
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 1 августа пройдет матч «Неман» — «Клуж». Начало — в 21:00 Ставка и прогноз на матч «Неман» — «Клуж», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Неман»

    Турнирная таблица: «Неман» в чемпионате Беларуси занимает 3 место с активом 33 очка, выше в турнирной таблице расположилисб «Торпедо-БелАЗ» и «Динамо» Минск. Ближайший матч чемпионата гродненцы сыграют 3 августа, игра против «Нафтана» пройдёт на выезде.

    Последние матчи: Белорусский «Неман» стартовал в еврокубках со второго отборочного раунда. В матче Лиги конференций была зафиксирована ничья в поединке против румынского коллектива «Клуж» (0:0).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Межсезонье: Перед стартм в еврокубках футболисты «Немана» сыграли товарищескую игру против «Динамо» Брест и выиграли со счётом 2:1.

    «Клуж»

    Турнирная таблица: В чемпионате Румынии состоялись матчи 3 тура. Вице-чемпион страны ЧФР «Клуж» занимает в турнирной таблице 7 место. В рамках минувшего игрового дня команда потерпела первое поражение в сезоне, уступив команде «Университатя Клуж» (0:2). ЧФР после трёх туров набрал 4 очка, сыграв также вничью с «Рапидом» из Бухареста (2:2) и обыграв «Динамо»из Бухареста (3:2).

  • «Не будь такого "Спартака", было бы скучно». Валерий Непомнящий — о гегемонии «Зенита» и страданиях от Олимпиады
  • Эксклюзивное интервью с одним из лучших за всю историю советских тренеров, выведшем сборную Камеруна в четвертьфинал ЧМ-90
  • Вчера

    • Последние матчи: Румынский «Клуж» стартовал в еврокубках со второго отборочного раунда. В матче Лиги конференций была зафиксирована ничья в поединке против румынского коллектива «Клуж» (0:0).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Клуж» играл в квалификации Лиги конференций. Румынский клуб в рамках 2 раунда уступил турецкому коллективу «Адана Демирспор».

    Статистика для ставок

    • «Клуж» и «Неман» стартовали со 2-го раунда Лиги конференций

    • Беспроигрышная серия «Немана» составляет 4 матча

    • «Клуж» и «Неман» (0:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Клуж» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.68, а победа «Немана» — в 4.79.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.75 соответственно.

    Прогноз: «Неман» не тот клуб, которого стоит бояться, несмотря на трёхматчевую победную серию. Мы предлагаем поставить на успешную игру хозяев — команды «Клуж».

    Ставка: Победа «Клужа» с форой (-1) с коэффициентом 2.28.

    Прогноз: Предположим, что соперники сыграют по верхам в предстоящей игре.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.83.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Муте — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Баэс — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Джокович — Кепфер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Музетти — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Химки — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Зверев — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ауда — Клифтонвилл
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бразилия (женщины) — Испания (женщины)
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фехервар — Сумгаит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Австралия (женщины) — США (женщины)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Хеккен — Дюделанж
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Неман» — «Клуж»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 01.08.2024. Прогнозы на футбол. «Клуж» вырвет путёвку в 3-й раунд Лиги конференций?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры