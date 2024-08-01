Во втором отборочном раунде Лиги конференций 1 августа пройдет матч «Неман» — «Клуж». Начало — в 21:00 Ставка и прогноз на матч «Неман» — «Клуж», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Неман»

Турнирная таблица: «Неман» в чемпионате Беларуси занимает 3 место с активом 33 очка, выше в турнирной таблице расположилисб «Торпедо-БелАЗ» и «Динамо» Минск. Ближайший матч чемпионата гродненцы сыграют 3 августа, игра против «Нафтана» пройдёт на выезде.

Последние матчи: Белорусский «Неман» стартовал в еврокубках со второго отборочного раунда. В матче Лиги конференций была зафиксирована ничья в поединке против румынского коллектива «Клуж» (0:0).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Межсезонье: Перед стартм в еврокубках футболисты «Немана» сыграли товарищескую игру против «Динамо» Брест и выиграли со счётом 2:1.

«Клуж»

Турнирная таблица: В чемпионате Румынии состоялись матчи 3 тура. Вице-чемпион страны ЧФР «Клуж» занимает в турнирной таблице 7 место. В рамках минувшего игрового дня команда потерпела первое поражение в сезоне, уступив команде «Университатя Клуж» (0:2). ЧФР после трёх туров набрал 4 очка, сыграв также вничью с «Рапидом» из Бухареста (2:2) и обыграв «Динамо»из Бухареста (3:2).

Последние матчи: Румынский «Клуж» стартовал в еврокубках со второго отборочного раунда. В матче Лиги конференций была зафиксирована ничья в поединке против румынского коллектива «Клуж» (0:0).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Клуж» играл в квалификации Лиги конференций. Румынский клуб в рамках 2 раунда уступил турецкому коллективу «Адана Демирспор».

Статистика для ставок

«Клуж» и «Неман» стартовали со 2-го раунда Лиги конференций

Беспроигрышная серия «Немана» составляет 4 матча

«Клуж» и «Неман» (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Клуж» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.68, а победа «Немана» — в 4.79.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.75 соответственно.

Прогноз: «Неман» не тот клуб, которого стоит бояться, несмотря на трёхматчевую победную серию. Мы предлагаем поставить на успешную игру хозяев — команды «Клуж».

Ставка: Победа «Клужа» с форой (-1) с коэффициентом 2.28.

Прогноз: Предположим, что соперники сыграют по верхам в предстоящей игре.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.83.