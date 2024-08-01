«Неман»
Турнирная таблица: «Неман» в чемпионате Беларуси занимает 3 место с активом 33 очка, выше в турнирной таблице расположилисб «Торпедо-БелАЗ» и «Динамо» Минск. Ближайший матч чемпионата гродненцы сыграют 3 августа, игра против «Нафтана» пройдёт на выезде.
Последние матчи: Белорусский «Неман» стартовал в еврокубках со второго отборочного раунда. В матче Лиги конференций была зафиксирована ничья в поединке против румынского коллектива «Клуж» (0:0).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Межсезонье: Перед стартм в еврокубках футболисты «Немана» сыграли товарищескую игру против «Динамо» Брест и выиграли со счётом 2:1.
«Клуж»
Турнирная таблица: В чемпионате Румынии состоялись матчи 3 тура. Вице-чемпион страны ЧФР «Клуж» занимает в турнирной таблице 7 место. В рамках минувшего игрового дня команда потерпела первое поражение в сезоне, уступив команде «Университатя Клуж» (0:2). ЧФР после трёх туров набрал 4 очка, сыграв также вничью с «Рапидом» из Бухареста (2:2) и обыграв «Динамо»из Бухареста (3:2).
Последние матчи: Румынский «Клуж» стартовал в еврокубках со второго отборочного раунда. В матче Лиги конференций была зафиксирована ничья в поединке против румынского коллектива «Клуж» (0:0).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Клуж» играл в квалификации Лиги конференций. Румынский клуб в рамках 2 раунда уступил турецкому коллективу «Адана Демирспор».
Статистика для ставок
- «Клуж» и «Неман» стартовали со 2-го раунда Лиги конференций
- Беспроигрышная серия «Немана» составляет 4 матча
- «Клуж» и «Неман» (0:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Клуж» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.68, а победа «Немана» — в 4.79.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.75 соответственно.
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Прогноз: «Неман» не тот клуб, которого стоит бояться, несмотря на трёхматчевую победную серию. Мы предлагаем поставить на успешную игру хозяев — команды «Клуж».
Ставка: Победа «Клужа» с форой (-1) с коэффициентом 2.28.
Прогноз: Предположим, что соперники сыграют по верхам в предстоящей игре.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.83.