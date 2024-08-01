Серб Новак Джокович сыграет против грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале олимпийского турнира в Париже. Матч пройдет 1 августа, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джокович — Циципас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Джокович

Новак четвертый раз дошел до четвертьфинала на олимпийском турнире. Разумеется, он единственный, кому это удалось, но при этом у него до сих пор нет олимпийского золота.

В среду Джокович одержал победу над Домиником Кепфером — 7:5, 6:3.

До разгрома все-таки не дошло, и во многом из-за погодных условий — сербу и немцу пришлось играть в дневное время под палящим парижским солнцем.

Джокович не скрывал, что было тяжело: «Я насквозь мокрый. Сегодня очень-очень влажно, как и вчера. Надеюсь, пройдет дождь, чтобы температура чуть упала».

Прогнозы на теннис

На текущем турнире Джокович пока не проиграл ни сета. В предыдущих матчах он разгромил Мэттью Эбдена и Рафаэля Надаля (6:1, 6:4).

Циципас

Стефанос в третьем круге одержал победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом — 7:5, 6:1.

В первом сете грек отдал два гейма на подаче, но при этом сделал три брейка. Вторая партия прошла почти без борьбы из-за постоянных ошибок соперника.

Пока что самым сложным для Циципаса был матч против бельгийца Зизу Бергосом — 7:6, 1:6, 6:1.

Во втором круге Циципас переиграл за 53 минуты британца Дэна Эванса — 6:1, 6:2.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.32, победу Циципаса букмекеры предлагают за 3.52.

Прогноз: Новак ведет 11-3 в личных встречах со Стефаносом. При этом серб выиграл десять предыдущих матчей против грека. Также стоит отметить, что Джокович никогда не проигрывал Циципасу на грунте.

Возможно, Стеф навяжет борьбу, но до серьезной интриги вряд ли дойдет. Новак сейчас просто лучше.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал геймов больше 19,5 за 1.93.