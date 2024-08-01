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    «Войводина» и «Аякс» забьют друг другу, «Эльфсборг» снова обыграет «Шериф»

    Экспресс дня 1 августа. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Аякс»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в квалификации Лиги Европы. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Эльфсборг» — «Шериф»

    Футбол. Лига Европы. Квалификация

    «Эльфсборг» настроен выйти в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы. Клубу нужно завершить начатое дело. Первый матч для команды сложился удачно. Была одержана победа со счетом 1:0.

    Букмекеры считают, что «Эльфсборг» выиграет и вторую встречу. Но вряд ли клуб будеть думать только про атаку. Главная цель — удержать преимущество, добытое в первом матче.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Шериф» в нынешнем сезоне начал свой еврокубковый поход матчами с «Зирей». Дома клуб уступил 0:1, но в гостях смог добиться успеха и прошел дальше.

    С «Эльфсборгом» все сложнее. Домашний матч был проигран. В гостях «Шерифу» ничего не остается, как идти вперед и пытаться победить.

    Ставка: Победа «Эльфсборга» за 1.47.

    «Войводина» — «Аякс»

    Футбол. Лига Европы. Квалификация

    «Войводина» удачно начала чемпионат Сербии. В первом туре была одержана победа. Команда взяла верх над «Текстилац Оджаци» со счетом 3:1.

    А вот с «Аяксом» первый матч не сложился. «Войводина» уступила в гостях со счетом 0:1. Единственный мяч на 86-й минуте забил Бранко ван ден Бумен.

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    Летом «Аякс» провел пять товарищеских матчей. У команды очень хорошая динамика. Были зафиксированы четыре победы и лишь одно поражение.

    «Аякс» в гостях должен не растерять преимущество, добытое в первой игре. Получится ли? В ответной встрече букмекеры снова считают фаворитом коллектив из Амстердама.

    Ставка: Обе забьют за 1.62.

    «Рапид» Вена — «Висла» Краков

    Футбол. Лига Европы. Квалификация

    «Рапид» в июле порадовал болельщиков несколькими хорошими результатами в товарищеских встречах. В частности, команда в одном из матчей смогла не проиграть «Милану».

    В первом матче с краковской «Вислой» была одержана победа. «Рапид» одолел соперника со счетом 2:0. Но впереди не менее сложный ответный поединок.

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    • «Висла» Краков до этого успешно преодолела первый раунд квалификации. Клуб смог пройти «Лапи» из Косово. Польский коллектив выиграл обе встречи со счетом 2:0 и 2:1.

    «Висла» Краков неплохо играет в гостях. Как правило, на чужих полях команда добивается успеха. В последних десяти выездных матчах «Висла» потерпела два поражения.

    Ставка: ТБ 2.5 за 1.52.

    Общий коэффициент — 3.62.

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    Экспресс дня 1 августа: прогноз, ставка (3.62), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 01.08.2024. Экспресс. «Войводина» и «Аякс» забьют друг другу, «Эльфсборг» снова обыграет «Шериф»
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