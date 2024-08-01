В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в квалификации Лиги Европы. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Эльфсборг» — «Шериф»

Футбол. Лига Европы. Квалификация

«Эльфсборг» настроен выйти в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы. Клубу нужно завершить начатое дело. Первый матч для команды сложился удачно. Была одержана победа со счетом 1:0.

Букмекеры считают, что «Эльфсборг» выиграет и вторую встречу. Но вряд ли клуб будеть думать только про атаку. Главная цель — удержать преимущество, добытое в первом матче.

Прогнозы и ставки на футбол

«Шериф» в нынешнем сезоне начал свой еврокубковый поход матчами с «Зирей». Дома клуб уступил 0:1, но в гостях смог добиться успеха и прошел дальше.

С «Эльфсборгом» все сложнее. Домашний матч был проигран. В гостях «Шерифу» ничего не остается, как идти вперед и пытаться победить.

Ставка: Победа «Эльфсборга» за 1.47.

«Войводина» — «Аякс»

Футбол. Лига Европы. Квалификация

«Войводина» удачно начала чемпионат Сербии. В первом туре была одержана победа. Команда взяла верх над «Текстилац Оджаци» со счетом 3:1.

А вот с «Аяксом» первый матч не сложился. «Войводина» уступила в гостях со счетом 0:1. Единственный мяч на 86-й минуте забил Бранко ван ден Бумен.

Летом «Аякс» провел пять товарищеских матчей. У команды очень хорошая динамика. Были зафиксированы четыре победы и лишь одно поражение.

«Аякс» в гостях должен не растерять преимущество, добытое в первой игре. Получится ли? В ответной встрече букмекеры снова считают фаворитом коллектив из Амстердама.

Ставка: Обе забьют за 1.62.

«Рапид» Вена — «Висла» Краков

Футбол. Лига Европы. Квалификация

«Рапид» в июле порадовал болельщиков несколькими хорошими результатами в товарищеских встречах. В частности, команда в одном из матчей смогла не проиграть «Милану».

В первом матче с краковской «Вислой» была одержана победа. «Рапид» одолел соперника со счетом 2:0. Но впереди не менее сложный ответный поединок.

«Висла» Краков до этого успешно преодолела первый раунд квалификации. Клуб смог пройти «Лапи» из Косово. Польский коллектив выиграл обе встречи со счетом 2:0 и 2:1.

«Висла» Краков неплохо играет в гостях. Как правило, на чужих полях команда добивается успеха. В последних десяти выездных матчах «Висла» потерпела два поражения.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.52.

Общий коэффициент — 3.62.