Япония U23
Испания U23
Япония (U23)
Турнирное положение: С 1996 года сборная Японии не пропускает ни одного олимпийского футбольного турнира. На этот раз Япония отобралась в качестве победителя Кубка Азии U-23.
К слову, на минувшей Олимпиаде команда проиграла в матче за третье место мексиканцам.
Последние матчи: «Самураи» превосходно провели групповой этап, набрав девять очков из девяти и ни разу не пропустив. Начали они с крупной победы над Парагваем 5:0, а затем по 1:0 одолели Мали и Израиль.
Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: Сборная Японии традиционно показывает высокий уровень на молодежных турнирах, и Олимпиада не должна стать исключением. Японцы славятся своей организованной обороной и быстрой атакующей игрой.
В составе команды выделяются несколько перспективных игроков, которые уже заявили о себе в европейских клубах.
Испания (U23)
Турнирное положение: Молодежная сборная Испании квалифицировалась на олимпийский турнир, взяв серебряные медали чемпионата Европы-2023 (U-21).
Молодежка «Красной Фурии» считается одной из сильнейших на европейском континенте, выиграв пять золотых медалей ЧЕ. На олимпийских играх, начиная с 1992 года, сборная Испании забрала одно золото и два серебра.
Последние матчи: На старте данного турнира Испания смогла не без труда одолеть команду Узбекистана со счетом 2:1, затем она переиграла и Доминиканскую Республику 3:1, а в заключительном туре неожиданно уступила Египту со счетом 1:2.
Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: Молодежная команда Испании практически целиком состоит из футболистов, которые играют в клубах Примеры.
Напомним, что в составе нет ни Ламина Ямаля, ни Нико Уильямса, которые по возрасту еще подходят под олимпийские квоты, но не примут участия в этом турнире, так как недавно выиграли взрослый ЧЕ.
Статистика для ставок
- Для японцев это уже восьмая Олимпиада подряд
- Испания (U23) уступила с учетом основного времени только раз за десять минувших матчей
- На ОИ эти сборные играли между собой трижды, обменявшись победами по 1:0 и раз сыграв вничью 0:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Испании (U23) — 2.04, победа Японии (U23) — 4.00, ничья — 3.25.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.33 и 1.60 соответственно.
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Прогноз: прогнозируем, что испанцы распечатают ворота японцев на этих ОИ, но и свои ворота на замке удержать не смогут.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.04.
Прогноз: и также еще ставим здесь на то, что «самураи» дадут бой испанцам и смогут устоять в основное время.
Ставка: 1Х за 1.85.