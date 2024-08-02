Япония (U23) сыграет против Испании (U23) в четвертьфинале Олимпийских игр-2024. Матч, который пройдет в Лионе 2 августа, начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Япония (U23) — Испания (U23) , коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Япония (U23)

Турнирное положение: С 1996 года сборная Японии не пропускает ни одного олимпийского футбольного турнира. На этот раз Япония отобралась в качестве победителя Кубка Азии U-23.

К слову, на минувшей Олимпиаде команда проиграла в матче за третье место мексиканцам.

Последние матчи: «Самураи» превосходно провели групповой этап, набрав девять очков из девяти и ни разу не пропустив. Начали они с крупной победы над Парагваем 5:0, а затем по 1:0 одолели Мали и Израиль.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сборная Японии традиционно показывает высокий уровень на молодежных турнирах, и Олимпиада не должна стать исключением. Японцы славятся своей организованной обороной и быстрой атакующей игрой.

В составе команды выделяются несколько перспективных игроков, которые уже заявили о себе в европейских клубах.

Испания (U23)

Турнирное положение: Молодежная сборная Испании квалифицировалась на олимпийский турнир, взяв серебряные медали чемпионата Европы-2023 (U-21).

Молодежка «Красной Фурии» считается одной из сильнейших на европейском континенте, выиграв пять золотых медалей ЧЕ. На олимпийских играх, начиная с 1992 года, сборная Испании забрала одно золото и два серебра.

Последние матчи: На старте данного турнира Испания смогла не без труда одолеть команду Узбекистана со счетом 2:1, затем она переиграла и Доминиканскую Республику 3:1, а в заключительном туре неожиданно уступила Египту со счетом 1:2.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: Молодежная команда Испании практически целиком состоит из футболистов, которые играют в клубах Примеры.

Напомним, что в составе нет ни Ламина Ямаля, ни Нико Уильямса, которые по возрасту еще подходят под олимпийские квоты, но не примут участия в этом турнире, так как недавно выиграли взрослый ЧЕ.

Статистика для ставок

Для японцев это уже восьмая Олимпиада подряд

Испания (U23) уступила с учетом основного времени только раз за десять минувших матчей

На ОИ эти сборные играли между собой трижды, обменявшись победами по 1:0 и раз сыграв вничью 0:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Испании (U23) — 2.04, победа Японии (U23) — 4.00, ничья — 3.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.33 и 1.60 соответственно.

Прогноз: прогнозируем, что испанцы распечатают ворота японцев на этих ОИ, но и свои ворота на замке удержать не смогут.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.04.

Прогноз: и также еще ставим здесь на то, что «самураи» дадут бой испанцам и смогут устоять в основное время.

Ставка: 1Х за 1.85.