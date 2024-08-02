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    Пропустит ли Япония первый гол на ОИ?

    Япония (U23) — Испания (U23) : прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.04. 02/08/2024 в 18:00

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    Прогноз и ставки на Япония (U23) — Испания (U23)
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    Испания (U23)
    Япония (U23) сыграет против Испании (U23) в четвертьфинале Олимпийских игр-2024. Матч, который пройдет в Лионе 2 августа, начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Япония (U23) — Испания (U23) , коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Париж-2024. Мужчины. 1/4 финала 02 Августа 2024 года

    Япония U23

  • Париж-2024. Мужчины. Группа D
    •  Япония U23 18:00 Испания U23

    Испания U23

  • Париж-2024. Мужчины. Группа C
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    Япония (U23)

    Турнирное положение: С 1996 года сборная Японии не пропускает ни одного олимпийского футбольного турнира. На этот раз Япония отобралась в качестве победителя Кубка Азии U-23.

    К слову, на минувшей Олимпиаде команда проиграла в матче за третье место мексиканцам.

    Последние матчи: «Самураи» превосходно провели групповой этап, набрав девять очков из девяти и ни разу не пропустив. Начали они с крупной победы над Парагваем 5:0, а затем по 1:0 одолели Мали и Израиль.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Сборная Японии традиционно показывает высокий уровень на молодежных турнирах, и Олимпиада не должна стать исключением. Японцы славятся своей организованной обороной и быстрой атакующей игрой.

    В составе команды выделяются несколько перспективных игроков, которые уже заявили о себе в европейских клубах.

    Испания (U23)

    Турнирное положение: Молодежная сборная Испании квалифицировалась на олимпийский турнир, взяв серебряные медали чемпионата Европы-2023 (U-21).

    Молодежка «Красной Фурии» считается одной из сильнейших на европейском континенте, выиграв пять золотых медалей ЧЕ. На олимпийских играх, начиная с 1992 года, сборная Испании забрала одно золото и два серебра.

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    • Последние матчи: На старте данного турнира Испания смогла не без труда одолеть команду Узбекистана со счетом 2:1, затем она переиграла и Доминиканскую Республику 3:1, а в заключительном туре неожиданно уступила Египту со счетом 1:2.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: Молодежная команда Испании практически целиком состоит из футболистов, которые играют в клубах Примеры.

    Напомним, что в составе нет ни Ламина Ямаля, ни Нико Уильямса, которые по возрасту еще подходят под олимпийские квоты, но не примут участия в этом турнире, так как недавно выиграли взрослый ЧЕ.

    Статистика для ставок

    • Для японцев это уже восьмая Олимпиада подряд

    • Испания (U23) уступила с учетом основного времени только раз за десять минувших матчей

    • На ОИ эти сборные играли между собой трижды, обменявшись победами по 1:0 и раз сыграв вничью 0:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Испании (U23) — 2.04, победа Японии (U23) — 4.00, ничья — 3.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.33 и 1.60 соответственно.

    Прогноз: прогнозируем, что испанцы распечатают ворота японцев на этих ОИ, но и свои ворота на замке удержать не смогут.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.04.

    Прогноз: и также еще ставим здесь на то, что «самураи» дадут бой испанцам и смогут устоять в основное время.

    Ставка: 1Х за 1.85.

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    Япония (U23) — Испания (U23) : прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 02.08.2024. Прогнозы на футбол. Пропустит ли Япония первый гол на ОИ?
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