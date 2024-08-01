Свентек покидает Олимпийские игры

Циньвэнь Чжэн Фото: globallookpress.com
В полуфинале она сенсационно в двух сетах победила главную фаворитку турнира и первую ракетку мира Игу Свентек из Польши со счетом 7:5, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Китайская теннисистка четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных.
На счету Свентек два эйса, четыре двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
В финале китаянка сыграет с победительницей пары Анна Шмидлова (Словакия) — Донна Векич (Хорватия).