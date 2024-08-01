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    Свентек покидает Олимпийские игры

    Теннис Прогнозы на теннис Париж-2024 WTA Ига Свентек Чжэн Циньвэнь
    Циньвэнь Чжэн стала первой финалисткой женского одиночного турнира на Олимпийских играх.

    Циньвэнь Чжэн
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    Циньвэнь Чжэн

    В полуфинале она сенсационно в двух сетах победила главную фаворитку турнира и первую ракетку мира Игу Свентек из Польши со счетом 7:5, 6:2.

    Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Китайская теннисистка четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных.

    На счету Свентек два эйса, четыре двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

    В финале китаянка сыграет с победительницей пары Анна Шмидлова (Словакия) — Донна Векич (Хорватия).

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