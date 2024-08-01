Эльфсборг
Шериф
«Эльфсборг»
Турнирная таблица: «Эльфсборг» ирает в Лиге Европы на правах серебряного призёра чемпионата, команда набрала 64 очка. Выше в турнирной таблице расположился «Мальмё».
В нынешнем розыгрыше чемпионата Швеции «Эльфсборг» занимает 7 место с 25 набранными очками. В последней игре турнира участник Лиги Европы уступил «Юргордену» (1:2). Таким образом прервалась шестиматчевая победная серия «Эльфсборга».
Эльфсборг — Шериф: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В первом раунде Лиги Европы «Эльфсборг» буквально уничтожил своего соперника — команду «Пафос» (3:0 — дома, 5:2 — в гостях).
Настала пора игр во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Первый матч, который состоялся в Тирасполе остался за «Эльфсборгом» (1:0), команда реализовала пенальти на 87-й минуте встречи.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Эльфсборг» не участвовала.
«Шериф»
Турнирная таблица: «Шериф» получил путёвку в Лигу Европы как серебряный призёр чемпионата Молдавии. В чемпионской гонке клуб из Тирасполя уступил «Петрокубу». Скоро в Суперлиге стартует новый сезон, матч 1-го тура на внутренней арене «Шериф» проведёт 4 августа против клуба «Дачия-Буюканы».
Последние матчи: В первом раунде Лиги Европы тираспольский клуб переиграл вице-чемпиона Азербайджана — «Зирю» (2:2 — по сумме двух встреч, 5:4 — победа в серии пенальти. Во втором отборочном раунде «жёлто-чёрные» уступили шведскому «Эльфсборгу» (0:1).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Шериф» через Лигу чемпионов пробился в Лигу Европы. В основной сетке тираспольский клуб занял последнее 4 место.
Статистика для ставок
- В сезоне 2023/2024 «Эльфсборг» не играл в еврокубках
- Победная серия «Эльфсборга» составляла 6 матчей
- «Шериф» и «Эльфсборг» (0:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Эльфсборг» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.49. Ничья оценена в 4.45, а победа «Шерифа» — в 6.45.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.78 и 2.05 соответственно.
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Прогноз: У «Шерифа» в линии атаки не клеится игра, так что «Эльфсборг» может вполне закрыться в глухую оборону, чтобы остоится минимальный перевес над соперником, который был добыт на первой игре противостояния в Тирасполе.
Ставка: «Шериф» не забьет с коэффициентом 1.85.
Прогноз: Также можно сыграть на том, что соперники сыграют по низам.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.05.