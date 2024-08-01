ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий Непомнящий«Не будь такого "Спартака", было бы скучно». Валерий Непомнящий — о гегемонии «Зенита» и страданиях от Олимпиады «Зенит»«Зенит» — «Факел» 3:0. Онлайн Роман Сафиуллин31 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
    Все новости спорта

    Соперники сыграют по низам?

    Эльфсборг — Шериф: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.85. 01.08.2024

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Шериф Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Эльфсборг» — «Шериф»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рома» — «Шериф»
    Во втором отборочном раунде Лиги Европы 1 августа пройдет матч «Эльфсборг» — «Шериф». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Эльфсборг» — «Шериф», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 01 Августа 2024 года

    Эльфсборг

  • Борас
    •  Эльфсборг 20:00 Шериф

    Шериф

  • Тирасполь
    •

    «Эльфсборг»

    Турнирная таблица: «Эльфсборг» ирает в Лиге Европы на правах серебряного призёра чемпионата, команда набрала 64 очка. Выше в турнирной таблице расположился «Мальмё».

    В нынешнем розыгрыше чемпионата Швеции «Эльфсборг» занимает 7 место с 25 набранными очками. В последней игре турнира участник Лиги Европы уступил «Юргордену» (1:2). Таким образом прервалась шестиматчевая победная серия «Эльфсборга».

    Эльфсборг — Шериф: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В первом раунде Лиги Европы «Эльфсборг» буквально уничтожил своего соперника — команду «Пафос» (3:0 — дома, 5:2 — в гостях).

    Настала пора игр во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Первый матч, который состоялся в Тирасполе остался за «Эльфсборгом» (1:0), команда реализовала пенальти на 87-й минуте встречи.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Эльфсборг» не участвовала.

    «Шериф»

    Турнирная таблица: «Шериф» получил путёвку в Лигу Европы как серебряный призёр чемпионата Молдавии. В чемпионской гонке клуб из Тирасполя уступил «Петрокубу». Скоро в Суперлиге стартует новый сезон, матч 1-го тура на внутренней арене «Шериф» проведёт 4 августа против клуба «Дачия-Буюканы».

  • «Не будь такого "Спартака", было бы скучно». Валерий Непомнящий — о гегемонии «Зенита» и страданиях от Олимпиады
  • Эксклюзивное интервью с одним из лучших за всю историю советских тренеров, выведшем сборную Камеруна в четвертьфинал ЧМ-90
  • Вчера

    • Последние матчи: В первом раунде Лиги Европы тираспольский клуб переиграл вице-чемпиона Азербайджана — «Зирю» (2:2 — по сумме двух встреч, 5:4 — победа в серии пенальти. Во втором отборочном раунде «жёлто-чёрные» уступили шведскому «Эльфсборгу» (0:1).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Шериф» через Лигу чемпионов пробился в Лигу Европы. В основной сетке тираспольский клуб занял последнее 4 место.

    Статистика для ставок

    • В сезоне 2023/2024 «Эльфсборг» не играл в еврокубках

    • Победная серия «Эльфсборга» составляла 6 матчей

    • «Шериф» и «Эльфсборг» (0:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эльфсборг» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.49. Ничья оценена в 4.45, а победа «Шерифа» — в 6.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.78 и 2.05 соответственно.

    Прогноз: У «Шерифа» в линии атаки не клеится игра, так что «Эльфсборг» может вполне закрыться в глухую оборону, чтобы остоится минимальный перевес над соперником, который был добыт на первой игре противостояния в Тирасполе.

    Ставка: «Шериф» не забьет с коэффициентом 1.85.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что соперники сыграют по низам.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Муте — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Баэс — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Джокович — Кепфер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Музетти — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Химки — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ауда — Клифтонвилл
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бразилия (женщины) — Испания (женщины)
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фехервар — Сумгаит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Австралия (женщины) — США (женщины)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Хеккен — Дюделанж
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч РФШ — Будё-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Мидтьюлланн — УЭ Санта-Колома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эльфсборг» — «Шериф»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 01.08.2024. Прогнозы на футбол. Соперники сыграют по низам?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры