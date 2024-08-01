Во втором отборочном раунде Лиги Европы 1 августа пройдет матч «Эльфсборг» — «Шериф». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Эльфсборг» — «Шериф», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эльфсборг»

Турнирная таблица: «Эльфсборг» ирает в Лиге Европы на правах серебряного призёра чемпионата, команда набрала 64 очка. Выше в турнирной таблице расположился «Мальмё».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Швеции «Эльфсборг» занимает 7 место с 25 набранными очками. В последней игре турнира участник Лиги Европы уступил «Юргордену» (1:2). Таким образом прервалась шестиматчевая победная серия «Эльфсборга».

Последние матчи: В первом раунде Лиги Европы «Эльфсборг» буквально уничтожил своего соперника — команду «Пафос» (3:0 — дома, 5:2 — в гостях).

Настала пора игр во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Первый матч, который состоялся в Тирасполе остался за «Эльфсборгом» (1:0), команда реализовала пенальти на 87-й минуте встречи.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Эльфсборг» не участвовала.

«Шериф»

Турнирная таблица: «Шериф» получил путёвку в Лигу Европы как серебряный призёр чемпионата Молдавии. В чемпионской гонке клуб из Тирасполя уступил «Петрокубу». Скоро в Суперлиге стартует новый сезон, матч 1-го тура на внутренней арене «Шериф» проведёт 4 августа против клуба «Дачия-Буюканы».

Последние матчи: В первом раунде Лиги Европы тираспольский клуб переиграл вице-чемпиона Азербайджана — «Зирю» (2:2 — по сумме двух встреч, 5:4 — победа в серии пенальти. Во втором отборочном раунде «жёлто-чёрные» уступили шведскому «Эльфсборгу» (0:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Шериф» через Лигу чемпионов пробился в Лигу Европы. В основной сетке тираспольский клуб занял последнее 4 место.

Статистика для ставок

В сезоне 2023/2024 «Эльфсборг» не играл в еврокубках

Победная серия «Эльфсборга» составляла 6 матчей

«Шериф» и «Эльфсборг» (0:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эльфсборг» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.49. Ничья оценена в 4.45, а победа «Шерифа» — в 6.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.78 и 2.05 соответственно.

Прогноз: У «Шерифа» в линии атаки не клеится игра, так что «Эльфсборг» может вполне закрыться в глухую оборону, чтобы остоится минимальный перевес над соперником, который был добыт на первой игре противостояния в Тирасполе.

Ставка: «Шериф» не забьет с коэффициентом 1.85.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что соперники сыграют по низам.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.05.