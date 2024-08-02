Египет U23
Парагвай U23
Египет (U23)
Турнирное положение: Для Египта эта Олимпиада уже 13-я. До этого, лучшим результатом команды было четвертое место в далеких 1928 и 1964 годах.
Минувшую Олимпиаду «фараоны» провели весьма неплохо, уступив бразильцам в четвертьфинале с минимальным счетом.
Последние матчи: Африканская сборная на старте олимпийского турнира неожиданно разошлась миром с Доминиканой (0:0).
После этого во втором туре коллектив с минимальным результатом обыграл Узбекистан 1:0, а в заключительной игре группы неожиданно переиграл Испанию — 2:1.
Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: Олимпийская сборная Египта является воплощением порядка и дисциплины.
Египтяне в этом составе давно не пропускали больше гола, но и сами не сильно были горазды на голевые свершения, если только не учитывать встречи с явными аутсайдерами.
Парагвай (U23)
Турнирное положение: Молодежная сборная Парагвая только в третий раз примет участие в Олимпийских играх.
Последний раз она на играла на Олимпиаде в 2004 году и добралась тогда до финала, где проиграла Аргентине со счетом 0:1.
Последние матчи: Начали турнир парагвайцы с крупного проигрыша от японских сверстников со счетом 0:5.
Однако после этого они поочередно одолели Израиль 4:2 и Мали 1:0, и с шестью очками заняли второе место в своей группе.
Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: Парагвайцы имеют достаточно скромный по именам состав. Ряд игроков выступают в местном чемпионате, но звезд с неба не хватают.
Особняком стоит Хулио Энсисо из английского «Брайтона», который значительно выделяется своим уровнем на фоне других игроков сборной.
Статистика для ставок
- Египет идет на серии из семи матчей без поражений
- Парагвай лишь в третий раз примет участие в Олимпийских играх
- Это будет первая игра между данными командами в истории
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Парагвая (U23) — 2.51, победа Египта (U23) — 2.84, ничья — 3.35.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.01 и 1.82 соответственно.
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Прогноз: От поединка команд, которые не отличаются высокой результативностью, в первую очередь стоит ждать низового исхода. Да и к тому же внимательными быть у своих ворот обязывает статус плей-офф.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.82.
Прогноз: И также еще ставим здесь на то, что в первой половине поединке забитых голов не будет вовсе.
Ставка: Первый тайм меньше 0,5 гола за 2.78.