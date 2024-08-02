2 августа в Марселе на «Велодроме» в четвертьфинальном матче Олимпийских игр сыграют сборные Египта (U23) и Парагвая (U23). Начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Египет (U23) — Парагвай (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Египет (U23)

Турнирное положение: Для Египта эта Олимпиада уже 13-я. До этого, лучшим результатом команды было четвертое место в далеких 1928 и 1964 годах.

Минувшую Олимпиаду «фараоны» провели весьма неплохо, уступив бразильцам в четвертьфинале с минимальным счетом.

Последние матчи: Африканская сборная на старте олимпийского турнира неожиданно разошлась миром с Доминиканой (0:0).

После этого во втором туре коллектив с минимальным результатом обыграл Узбекистан 1:0, а в заключительной игре группы неожиданно переиграл Испанию — 2:1.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Олимпийская сборная Египта является воплощением порядка и дисциплины.

Египтяне в этом составе давно не пропускали больше гола, но и сами не сильно были горазды на голевые свершения, если только не учитывать встречи с явными аутсайдерами.

Парагвай (U23)

Турнирное положение: Молодежная сборная Парагвая только в третий раз примет участие в Олимпийских играх.

Последний раз она на играла на Олимпиаде в 2004 году и добралась тогда до финала, где проиграла Аргентине со счетом 0:1.

Последние матчи: Начали турнир парагвайцы с крупного проигрыша от японских сверстников со счетом 0:5.

Однако после этого они поочередно одолели Израиль 4:2 и Мали 1:0, и с шестью очками заняли второе место в своей группе.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: Парагвайцы имеют достаточно скромный по именам состав. Ряд игроков выступают в местном чемпионате, но звезд с неба не хватают.

Особняком стоит Хулио Энсисо из английского «Брайтона», который значительно выделяется своим уровнем на фоне других игроков сборной.

Статистика для ставок

Египет идет на серии из семи матчей без поражений

Парагвай лишь в третий раз примет участие в Олимпийских играх

Это будет первая игра между данными командами в истории

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Парагвая (U23) — 2.51, победа Египта (U23) — 2.84, ничья — 3.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.01 и 1.82 соответственно.

Прогноз: От поединка команд, которые не отличаются высокой результативностью, в первую очередь стоит ждать низового исхода. Да и к тому же внимательными быть у своих ворот обязывает статус плей-офф.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.82.

Прогноз: И также еще ставим здесь на то, что в первой половине поединке забитых голов не будет вовсе.

Ставка: Первый тайм меньше 0,5 гола за 2.78.