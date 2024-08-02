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    Поединок будет скудным на голы

    Египет (U23) — Парагвай (U23). Прогноз и ставки (к. 1.82) на футбол, Париж 2024, 2 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Париж-2024 Прогнозы на сборную Египта Прогнозы на сборную Парагвая
    Прогноз и ставки на Египет (U23) — Парагвай (U23)
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    Египет (U23)
    2 августа в Марселе на «Велодроме» в четвертьфинальном матче Олимпийских игр сыграют сборные Египта (U23) и Парагвая (U23). Начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Египет (U23) — Парагвай (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Париж-2024. Мужчины. 1/4 финала 02 Августа 2024 года

    Египет U23

  • Париж-2024. Мужчины. 1/4 финала
    •  Египет U23 20:00 Парагвай U23

    Парагвай U23

  • Асунсьон
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    Египет (U23)

    Турнирное положение: Для Египта эта Олимпиада уже 13-я. До этого, лучшим результатом команды было четвертое место в далеких 1928 и 1964 годах.

    Минувшую Олимпиаду «фараоны» провели весьма неплохо, уступив бразильцам в четвертьфинале с минимальным счетом.

    Последние матчи: Африканская сборная на старте олимпийского турнира неожиданно разошлась миром с Доминиканой (0:0).

    После этого во втором туре коллектив с минимальным результатом обыграл Узбекистан 1:0, а в заключительной игре группы неожиданно переиграл Испанию — 2:1.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Олимпийская сборная Египта является воплощением порядка и дисциплины.

    Египтяне в этом составе давно не пропускали больше гола, но и сами не сильно были горазды на голевые свершения, если только не учитывать встречи с явными аутсайдерами.

    Парагвай (U23)

    Турнирное положение: Молодежная сборная Парагвая только в третий раз примет участие в Олимпийских играх.

    Последний раз она на играла на Олимпиаде в 2004 году и добралась тогда до финала, где проиграла Аргентине со счетом 0:1.

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    • Последние матчи: Начали турнир парагвайцы с крупного проигрыша от японских сверстников со счетом 0:5.

    Однако после этого они поочередно одолели Израиль 4:2 и Мали 1:0, и с шестью очками заняли второе место в своей группе.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: Парагвайцы имеют достаточно скромный по именам состав. Ряд игроков выступают в местном чемпионате, но звезд с неба не хватают.

    Особняком стоит Хулио Энсисо из английского «Брайтона», который значительно выделяется своим уровнем на фоне других игроков сборной.

    Статистика для ставок

    • Египет идет на серии из семи матчей без поражений

    • Парагвай лишь в третий раз примет участие в Олимпийских играх

    • Это будет первая игра между данными командами в истории

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Парагвая (U23) — 2.51, победа Египта (U23) — 2.84, ничья — 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.01 и 1.82 соответственно.

    Прогноз: От поединка команд, которые не отличаются высокой результативностью, в первую очередь стоит ждать низового исхода. Да и к тому же внимательными быть у своих ворот обязывает статус плей-офф.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.82.

    Прогноз: И также еще ставим здесь на то, что в первой половине поединке забитых голов не будет вовсе.

    Ставка: Первый тайм меньше 0,5 гола за 2.78.

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    Египет (U23) — Парагвай (U23): прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 02.08.2024. Прогнозы на футбол. Поединок будет скудным на голы
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