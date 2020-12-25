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    «Кубок Матч Премьер» этой зимой проводиться не будет

    Футбол Кубок Матч Премьер Футбол России
    «Кубок Матч Премьер» зимой 2021 года проводиться не будет. Об этом заявил один из руководителей «Матча» Александр Тащин.

    Действующим победителем «Кубка Матч Премьер» является московский «Спартак»
    Действующим победителем «Кубка Матч Премьер» является московский «Спартак»

    «Давать какие-либо прогнозы сейчас — утопия. Мы очень зависимы от ситуации с пандемией и вынуждены отталкиваться от нее. К тому же календарь команд РПЛ заметно уплотнился.

    Пока могу сказать точно, что этой зимой мы его проводить не будем, но в перспективных планах, конечно же, мы планируем этот турнир, а также собственные турниры и по другим видам спорта. Сейчас все силы брошены на проведение боксерского турнира за Кубок Матч Боец», — сказал Тащин Sport24.

    Напомним, действующим победителем «Кубка Матч Премьер» является московский «Спартак». 0

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