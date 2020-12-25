«Кубок Матч Премьер» этой зимой проводиться не будет

«Кубок Матч Премьер» зимой 2021 года проводиться не будет. Об этом заявил один из руководителей «Матча» Александр Тащин.

«Давать какие-либо прогнозы сейчас — утопия. Мы очень зависимы от ситуации с пандемией и вынуждены отталкиваться от нее. К тому же календарь команд РПЛ заметно уплотнился.

Пока могу сказать точно, что этой зимой мы его проводить не будем, но в перспективных планах, конечно же, мы планируем этот турнир, а также собственные турниры и по другим видам спорта. Сейчас все силы брошены на проведение боксерского турнира за Кубок Матч Боец», — сказал Тащин Sport24.

Напомним, действующим победителем «Кубка Матч Премьер» является московский «Спартак». 0