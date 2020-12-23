Монако — Сент-Этьен: смотреть онлайн, прямая трансляция 23.12.2020

В 23:00 в Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Монако» — «Сент-Этьен» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монако» — «Сент-Этьен». Коэффициент ставки — 1.63.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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