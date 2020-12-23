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    «Монако» дома возьмет свое

    «Монако» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.63 на матч Лиги 1 23 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Сент-Этьен»
    Кевин Фолланд
    «Монако» сыграет на своем поле с «Сент-Этьеном» в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Монако» — «Сент-Этьен».
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    Футбол. Франция. Лига 1 23 Декабря 2020 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 23:00 Сент-Этьен Сент-Этьен
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 5.60
  • Ставка!
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    «Монако»

    В минувшем туре «Монако» на выезде сумел переиграть «Дижон». Правда, виктория вышла всего лишь минимальной.

    Монегаски сейчас седьмые, но имея в своем активе 26 очков вполне способны на некоторый подъем. Например, в тройку лидеров: потенциал позволяет!

    Последний свой домашний матч команда откровенно провалила. Речь идет о разгромном поражении от «Ланса» (0:3).

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    «Монако» против «Сент-Этьена» играет неудачно. По крайней мере, в 5 последних поединках монегаски взяли верх только однажды, да и то — два года назад.

    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» проводит откровенно слабый сезон. Команда осела на 14 позиции, опережая зону вылета на 5 очков.

    У команды проблемным звеном выглядит нападение. В 16 матчах «Сент-Этьен» забил только 16 мячей, зато в свои ворота пропустил уже 23.

    В минувшем туре «Сент-Этьен» дома принимал скромнейший «Ним». Итоговый счет 2:2 вряд ли удовлетворил болельщиков клуба.

    Вот и в Монако команда отправляется с небольшими надеждами на набор очков. Тем более, свежа в памяти недавняя выездная виктория над «Бордо» (1:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 1.63, на ничью за 4.10, а на «Сент-Этьен» — за 5.50.

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    Монегаски имеют отличный подбор игроков. С такими исполнителями, как Сеск Фабрегас у команды есть все шансы подняться в первую тройку.

    Лучшие времена «Сент-Этьена» уже далеко позади. Вероятно, основной задачей на текущий сезон будет банальное выживание в Лиге 1.

    «Монако» по игре выглядит куда сильнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Монако» с коэффициентом 1.63 0

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    «Монако» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.63 на матч Лиги 1 23 декабря 2020 года. Прогноз на «Монако» — «Сент-Этьен». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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