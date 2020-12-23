«Монако» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.63 на матч Лиги 1 23 декабря 2020 года

«Монако» сыграет на своем поле с «Сент-Этьеном» в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Монако» — «Сент-Этьен».

«Монако»

В минувшем туре «Монако» на выезде сумел переиграть «Дижон». Правда, виктория вышла всего лишь минимальной.

Монегаски сейчас седьмые, но имея в своем активе 26 очков вполне способны на некоторый подъем. Например, в тройку лидеров: потенциал позволяет!

Последний свой домашний матч команда откровенно провалила. Речь идет о разгромном поражении от «Ланса» (0:3).

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«Монако» против «Сент-Этьена» играет неудачно. По крайней мере, в 5 последних поединках монегаски взяли верх только однажды, да и то — два года назад.

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» проводит откровенно слабый сезон. Команда осела на 14 позиции, опережая зону вылета на 5 очков.

У команды проблемным звеном выглядит нападение. В 16 матчах «Сент-Этьен» забил только 16 мячей, зато в свои ворота пропустил уже 23.

В минувшем туре «Сент-Этьен» дома принимал скромнейший «Ним». Итоговый счет 2:2 вряд ли удовлетворил болельщиков клуба.

Вот и в Монако команда отправляется с небольшими надеждами на набор очков. Тем более, свежа в памяти недавняя выездная виктория над «Бордо» (1:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 1.63, на ничью за 4.10, а на «Сент-Этьен» — за 5.50.

Монегаски имеют отличный подбор игроков. С такими исполнителями, как Сеск Фабрегас у команды есть все шансы подняться в первую тройку.

Лучшие времена «Сент-Этьена» уже далеко позади. Вероятно, основной задачей на текущий сезон будет банальное выживание в Лиге 1.

«Монако» по игре выглядит куда сильнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Монако» с коэффициентом 1.63 0