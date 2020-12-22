Маркус Тюрам дисквалифицирован на шесть матчей

Нападающий менхенгладбахскойдисквалифицирован на шесть игр после случая с плевком в лицо сопернику в матче 13-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (1:2), сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Стоит отметить, что дисквалификация одного из шести матчей носит условный характер с испытательным сроком до 21 декабря 2021 года. Дисквалификация распространяется на матчи Бундеслиги и Кубка Германии. Также футболист оштрафован на 40 тысяч евро.

Напомним, инцидент произошел во время игры 19 декабря. На 79-й минуте Тюрам во время спора плюнул в лицо защитнику гостей Штефану Пошу, за что получил красную карточку и был удален с поля.

После этого случая сам Тюрам, а также тренер «Боруссии» принесли свои извинения. 0