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    Болельщики в январе могут вернуться на стадионы Италии

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    Президент итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина сообщил, когда болельщики смогут вернуться на стадионы матчей Серии А.

    Болельщики в январе могут вернуться на стадионы Италии
    Болельщики в январе могут вернуться на стадионы Италии

    «Этот сезон чемпионата Италии весьма захватывающий, мы стали свидетелями некоторых сюрпризов. Однако фанаты — главные лица футбола, а их нет. Без них матчи не будут цельными.

    Я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы фанаты вернулись на стадионы. Надеюсь, что это произойдет в январе, но не все зависит от нас», — сказал Гравина в эфире Radio Rai.

    На данный момент в Серии А прошло 13 туров. Лидирует с 31 набранным баллом «Милан». 0

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