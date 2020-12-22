Президент итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина сообщил, когда болельщики смогут вернуться на стадионы матчей Серии А.

Болельщики в январе могут вернуться на стадионы Италии globallookpress.com 50 000 Бонус новым игрокам Играть!

«Этот сезон чемпионата Италии весьма захватывающий, мы стали свидетелями некоторых сюрпризов. Однако фанаты — главные лица футбола, а их нет. Без них матчи не будут цельными.

Я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы фанаты вернулись на стадионы. Надеюсь, что это произойдет в январе, но не все зависит от нас», — сказал Гравина в эфире Radio Rai.

На данный момент в Серии А прошло 13 туров. Лидирует с 31 набранным баллом «Милан». 0