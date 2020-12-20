Эйбар — Реал Мадрид: смотреть онлайн, прямая трансляция 20.12.2020

В 23:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Эйбар» 3:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эйбар» — «Реал Мадрид» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.04.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Реал Мадрид»).

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