Эйбар — Реал Мадрид: смотреть онлайн, прямая трансляция 20.12.2020

Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Эйбар» 3:1 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эйбар» — «Реал Мадрид» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.04.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Реал Мадрид»).
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