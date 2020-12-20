«Эйбар» — «Реал». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.04 на матч чемпионата Испании по футболу 20 декабря 2020 года

В воскресенье, 20 декабря, «Эйбар» на своем поле примет «Реал» в рамках 14-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Эйбар» — «Реал».

«Эйбар»

«Эйбар» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 15 очков.

«Оружейники» одержали три победы, шесть раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

В декабре команда Хосе Луиса Мендилибара разошлась миром с «Валенсией» (0:0) и «Реал Сосьедадом» (1:1).

Календарь и таблица испанской Примеры

После травм у «Эйбара» восстанавливаются Педро Бигас, Коте, Брайан Сальватьерра, Роберто Корреа, Серхио Куберо, Пауло Оливейра и Серхио Энрич. Дисквалификацию отбывает Эстебан Бургос.

«Реал»

Мадридский «Реал» идет третьим в турнирной таблице испанской Примеры с 26 набранными очками.

На счету «сливочных» восемь побед, две ничьи и три поражения в 13 сыгранных турах.

В этом месяце подопечные Зинедина Зидана выиграли у «Севильи» (1:0), «Атлетико» (2:0) и «Атлетика» (3:1).

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов мадридцы обыграли менхенгладбахскую «Боруссию» (2:0) и вышли в 1/8 финала с первого места в группе.

Среди травмированных у «Реала» значатся Мартин Эдегор и Лука Йович.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Реала» — 1.54, победа «Эйбара» — 6.90, ничья — 4.10.

«Оружейники» могут похвастаться серией из пяти встреч подряд без поражений, хотя преобладают в их результатах, конечно же, ничьи.

Что касается «сливочных», то они после нестабильного отрезка в октябре-ноябре, похоже, начинают прибавлять, что не может не радовать болельщиков.

Впрочем, так как «Реал» редко забивает больше двух мячей за игру, да еще и на выезде, наш прогноз и ставка — «тотал голов меньше 2,5» за 2.04.

Еще один вариант — «победа "Реала" и тотал меньше 3,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.20. 0