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    Как много голов забьет «Реал» в ворота «Эйбара»?

    «Эйбар» — «Реал». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.04 на матч чемпионата Испании по футболу 20 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Реал»
    Футболисты «Реала»
    В воскресенье, 20 декабря, «Эйбар» на своем поле примет «Реал» в рамках 14-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Эйбар» — «Реал».
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    Футбол. Испания. Примера 20 Декабря 2020 года
    Эйбар
  • Эйбар
    •  Эйбар 23:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
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    «Эйбар»

    «Эйбар» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 15 очков.

    «Оружейники» одержали три победы, шесть раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

    В декабре команда Хосе Луиса Мендилибара разошлась миром с «Валенсией» (0:0) и «Реал Сосьедадом» (1:1).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После травм у «Эйбара» восстанавливаются Педро Бигас, Коте, Брайан Сальватьерра, Роберто Корреа, Серхио Куберо, Пауло Оливейра и Серхио Энрич. Дисквалификацию отбывает Эстебан Бургос.

    «Реал»

    Мадридский «Реал» идет третьим в турнирной таблице испанской Примеры с 26 набранными очками.

    На счету «сливочных» восемь побед, две ничьи и три поражения в 13 сыгранных турах.

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    • В этом месяце подопечные Зинедина Зидана выиграли у «Севильи» (1:0), «Атлетико» (2:0) и «Атлетика» (3:1).

    В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов мадридцы обыграли менхенгладбахскую «Боруссию» (2:0) и вышли в 1/8 финала с первого места в группе.

    Среди травмированных у «Реала» значатся Мартин Эдегор и Лука Йович.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Реала» — 1.54, победа «Эйбара» — 6.90, ничья — 4.10.

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    «Оружейники» могут похвастаться серией из пяти встреч подряд без поражений, хотя преобладают в их результатах, конечно же, ничьи.

    Что касается «сливочных», то они после нестабильного отрезка в октябре-ноябре, похоже, начинают прибавлять, что не может не радовать болельщиков.

    Впрочем, так как «Реал» редко забивает больше двух мячей за игру, да еще и на выезде, наш прогноз и ставка — «тотал голов меньше 2,5» за 2.04.

    Еще один вариант — «победа "Реала" и тотал меньше 3,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.20. 0

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