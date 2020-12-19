Норвич Сити — Кардифф Сити прямая трансляция 19.12.2020, смотреть онлайн

В 15:30 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Кардифф Сити» — «Норвич Сити» 1:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Норвич Сити» — «Кардифф Сити». Коэффициент ставки — 1.85.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Норвич Сити»).

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