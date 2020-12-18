Атлетик — Уэска прямая трансляция 18.12.2020, смотреть онлайн

В 23:00 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Уэска» — «Атлетик» 0:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетик» — «Уэска» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.45.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Уэска»).

На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Атлетик» — «Уэска» онлайн.

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