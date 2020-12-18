«Атлетик» — «Уэска». Прогноз и ставка с коэффициентом 4.45 на чемпионат Испании 18 декабря 2020 года

«Атлетик» встретится на своем поле с «Уэской» в рамках 14-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 декабря в Бильбао, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Атлетик» — «Уэска».

«Атлетик»

Баски не лучшим образом проводят декабрьский отрезок сезона, если судить по результатам. В текущем месяце «Атлетик» набрал только одно очко, из-за чего опустился в таблице на 13-е место. Просто для сравнения: у «Осасуны», которая сейчас на самом дне, на три очка меньше.

Однако тут стоит сказать, что «Атлетик» весьма неплохо провел два предыдущих матча. Гостевая игра против «Валенсии» завершилась вничью 2:2, а в Мадриде в матче с «Реалом» все испортило раннее удаление Рауля Гарсии.

Баски остались в меньшинстве уже на 14-й минуте, но, несмотря на это, в начале второго тайма смогли отыграться. Понятно, «Реал» соперника все-таки дожал, но игра «Атлетика» все равно оставила приятное впечатление.

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Но, с другой стороны, факт остается фактом — «Атлетик» ни разу не выиграл в четырех последних матчах.

В пяти домашних матчах баски одержали три победы. На своем поле «Атлетик», как обычно, опасен, но все равно не так, как раньше.

«Уэска»

Тем временем «Уэска» набрала 11 очков и занимает последнее место.

Новичок Ла Лиги до сих пор одержал только одну победы, но на результаты гостей можно посмотреть и с другой стороны. Восемь матчей с участием «Уэси» завершились вничью. Среди тех, кто не смог обыграть этот скромный клуб, оказались «Вильярреал», «Атлетико» и «Валенсия».

Самыми же сложными для «Уэски» стали матчи с «Реал Сосьедадом» и мадридским «Реалом» — обе игры завершились поражениями со счетом 1:4. Но это абсолютно нормально.

Еще одна интересная подробность: «Уэска» в текущем сезоне не смогла забить только в одном гостевом матче.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Атлетик» за 2.13, на ничью за 3.24, а на «Уэску» — за 3.84.

Пожалуй, с таким раскладом можно согласиться. Баски, конечно, фавориты, но, с другой стороны, очевидно, что гости могут удивить. Таких примеров в этом сезоне уже достаточно.

Поэтому ставим на голы. Один из лучших вариантов — ставка на обе забьют во втором тайме за 4.45. В матчах с участием «Атлетика» почти всегда все самое интересное начинается после перерыва.

Либо же можно взять ставку просто на обе забьют за 2.20. 0