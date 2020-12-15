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    Кверквелия может продолжить карьеру в Турции

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    Полузащитник «Локомотива» Соломон Кверквелия может перейти в один из турецких клубов. Об этом в своем телеграм-канале заявил Илья Геркус.

    Соломон Кверквелия
    Соломон Кверквелия

    Сейчас футболист выступает на правах аренды за волгоградский «Ротор».

    «Соломон Кверквелия может продолжить карьеру в турецком клубе. Этой зимой Соломон может перейти в турецкий чемпионат в состав одного из лидеров.

    Летом он ушел в волгоградский "Ротор" в аренду из-за того, что на его место был приобретен Слободан Райкович — один из худших легионеров чемпионата и если бы существовала номинация "худший трансфер", то, вероятно, один из номинантов.

    Причины опалы чемпиона и трехкратного обладателя Кубка России неспортивные, об этом много писалось.

    Спортивных причин не было. Вспомним, что весной и даже летом 2020 игрок сыграл 6 матчей в основе, ни в одном из которых "Локомотив" не проиграл! Таким образом Соломон внес совсем недавно свой вклад в серебряные медали клуба и лигочемпионское место. Тем не менее, его выставили из команды. Выставили и продолжают платить большую часть зарплаты.

    В "Роторе" и в сборной Грузии он играет постоянно, может не блестяще, но добротно, на вполне приличном уровне для того, чтобы быть замеченным турецкими скаутами. Контракт с "Локомотивом" у Кверквелии истекает летом 2021, поэтому выкуп у "Локо" будет символический. Историю про то, как совет директоров заблокировал его продажу в Англию летом 2018-го, даже вспоминать уже не хочется», — написал Геркус. 0

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