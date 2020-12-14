В. Березуцкий: Уровень чемпионата России падает и эта тенденция продолжится

Тренер московского ЦСКАоценил уровень чемпионата России.

Напомним, что армейский клуб не сумел выйти в плей-офф Лиги Европы, заняв последнее место в группе и не одержав ни одной победы.

«По мне, уровень чемпионата России падает, нам становится тяжелее играть с европейскими командами. Возможно, это тенденция. Будет это продолжаться или нет? Наверное, будет.

Зачастую многим командам приходится брать российских футболистов, которые ниже уровнем, чем если бы они взяли за те же деньги какого-то легионера.

Поэтому средний уровень падает и уровень чемпионата России падает», — приводит слова Березуцкого «РИА Новости».

По итогам группового раунда Лиги чемпионов ни один из трех российских клубов не смог пробиться в плей-офф главного клубного турнира Европы: «Локомотив» и «Зенит», заняв четвертые места, покинули текущий розыгрыш еврокубков, а «Краснодар» весной продолжит выступление в Лиге Европы. 0