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    ЦСКА упустил победу над «Уралом»

    ЦСКА — «Урал»: счет 2:2, обзор голов

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    В матче 18 тура российской Премьер-лиги ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» (2:2), пропустив на последних минутах встречи.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    В первом тайме по голу забили Илья Шкурин у ЦСКА и Андрей Егорычев у «Урала».

    На 60 минуте Никола Влашич забил с пенальти, но «армейцам» не удалось удержать победный счет. На 89 минуте встречи Игорь Калинин сравнял счет.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Урал 2:2
    Голы: 1:0 Илья Шкурин (12'), 1:1 Андрей Егорычев (31'), 2:1 Никола Влашич (пенальти) (60'), 2:2 Игорь Калинин (89') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Виктор Васин, Хёрдур Магнуссон, Георгий Щенников, Никола Влашич, Алан Дзагоев (Кристиян Бистрович, 79'), Чидера Эджук (Наяир Тикнизян, 79'), Бактийор Зайнутдинов (Фёдор Чалов, 63'), Иван Обляков, Илья Шкурин Урал: Илья Помазун, Рафал Аугустыняк, Игорь Калинин, Денис Кулаков, Алексей Герасимов, Андрей Егорычев (Артём Шаболин, 87'), Дмитрий Ефремов (Алексей Евсеев, 83'), Бранко Йовичич, Даниэль Мишкич, Отман Эль-Кабир, Павел Погребняк Предупреждения: Бактийор Зайнутдинов (5'), Андрей Егорычев (16'), Игорь Калинин (22'), Павел Погребняк (47'), Павел Погребняк (48'), Марио Фернандес (76'), Алан Дзагоев (78'), Кристиян Бистрович (88'), Иван Обляков (90'), Илья Шкурин (90')

    Для ЦСКА это четвертый матч без побед. У команды Виктора Гончаренко 34 очка и 3 позиция в таблице. «Урал» занимает 12 место, набрав 20 пунктов. 0

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