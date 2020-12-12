Кардифф Сити — Суонси прямая трансляция 12.12.2020, смотреть онлайн

В 15:30 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Кардифф Сити» — «Суонси» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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