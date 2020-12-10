Мещеряков продолжает доверять Николичу

Председатель совета директоров «Локомотива»высказался о работе главного тренера команды

«Наша цель предельно ясна — будем готовиться к каждой последующей игре в РПЛ, чтобы по итогам сезона попасть в еврокубки.

Что касается Николича, то выступление в еврокубках никак не подкосило кредит доверия к нему, наоборот, Марко показал, что он высококвалифицированный тренер.

Даже в этих тяжелейших условиях он не искал оправданий для себя, а работал. Искал выход из сложившейся ситуации. Уверен, в команде такое ценится. Это по-мужски.

Точно вижу, что наша стратегия на развитие собственной молодежи работает. И до этого она тоже работала, у нас играет много своих воспитанников. Вчера на поле выходили те, кто уже давно тренируется с основной командой, и для них игра в Лиге чемпионов дополнительный гигантский опыт.

Безусловно, мы продолжим воплощать в жизнь нашу стратегию. Она дает результат сейчас и продолжит давать его в будущем», — приводит слова Мещерякова «Спорт-Экспресс». 0