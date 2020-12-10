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    Булыкин: Вылет из ЛЧ поможет «Локомотиву» подняться в РПЛ

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    Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение «Локомотива» от «Баварии» (0:2) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Дмитрий Булыкин
    Дмитрий Булыкин

    «Обидно, что не получилось хлопнуть дверью и выйти в евровесну. Теперь остается чемпионат и Кубок России. Будем надеяться, что это облегчит им нагрузку, и "Локомотив" поднимется в турнирной таблице РПЛ. Просто сейчас и травмированных много, и с ковидом непонятно, поэтому надеюсь, что после зимней паузы все нормализируется.

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    • Конечно, есть футболисты, которые не могли сегодня помочь команде, и скамейка оказалась очень молодой и короткой. Думаю, это все не позволило хорошо сыграть "Локомотиву" против победителя Лиги чемпионов. Выделить могу всю команду, потому что бились, играли до конца, получили бесценный опыт, но, к сожалению, добиться хорошего результата не смогли», — приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс». 0

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