Булыкин: Вылет из ЛЧ поможет «Локомотиву» подняться в РПЛ

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал поражение «Локомотива» от «Баварии» (0:2) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Обидно, что не получилось хлопнуть дверью и выйти в евровесну. Теперь остается чемпионат и Кубок России. Будем надеяться, что это облегчит им нагрузку, и "Локомотив" поднимется в турнирной таблице РПЛ. Просто сейчас и травмированных много, и с ковидом непонятно, поэтому надеюсь, что после зимней паузы все нормализируется.

Конечно, есть футболисты, которые не могли сегодня помочь команде, и скамейка оказалась очень молодой и короткой. Думаю, это все не позволило хорошо сыграть "Локомотиву" против победителя Лиги чемпионов. Выделить могу всю команду, потому что бились, играли до конца, получили бесценный опыт, но, к сожалению, добиться хорошего результата не смогли», — приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс». 0