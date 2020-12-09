Влашич и Фернандес пропустят матч с загребским «Динамо»

Полузащитник московского ЦСКАне полетел в Хорватию на матч 6-го тура Лиги Европы с загребским

Ранее клуб сообщил, что главный тренер армейцев Виктор Гончаренко решил оставить некоторых игроков в столице.

«Влашич, Фернандес, Эджуке, Магнуссон и Дзагоев. Мы оставили 5 человек в Москве, чтобы лучше подготовиться к следующему матчу.

Тем не менее, у нас будет боеспособный состав и сбалансированная команда, которая будет стремиться победить.

Очень важно, что игроки, которые получают меньшую практику, получат ее завтра и попытаются выжать из себя все, чтобы победить», — передает слова Гончаренко Sport24.

Что касается Влашича, то в текущем сезоне 23-летний хавбек отыграл 20 матчей, забил семь голов и отдал пять голевых передач. 0