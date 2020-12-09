ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус» сокрушил «Барселону»Роналду уложил на лопатки Месси
  • 16:51
    • Красная карточка тренера «Истанбула» заморожена
  • 16:24
    • Журналист: Вебо назвал румынских судей цыганами
  • 16:04
    • «Спартак» проведет два зимних сбора в Дубае
  • 15:49
    • ЦСКА обратился в ЭСК с просьбой оценить работу Левникова
  • 15:02
    • Кокорин готовится к матчу с «Сочи»
    Все новости спорта

    Влашич и Фернандес пропустят матч с загребским «Динамо»

    Футбол ЦСКА РПЛ Футбол России Лига Европы Динамо Загреб Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич не полетел в Хорватию на матч 6-го тура Лиги Европы с загребским «Динамо».

    Никола Влашич
    Никола Влашич

    Ранее клуб сообщил, что главный тренер армейцев Виктор Гончаренко решил оставить некоторых игроков в столице.

    «Влашич, Фернандес, Эджуке, Магнуссон и Дзагоев. Мы оставили 5 человек в Москве, чтобы лучше подготовиться к следующему матчу.

    Тем не менее, у нас будет боеспособный состав и сбалансированная команда, которая будет стремиться победить.

    Очень важно, что игроки, которые получают меньшую практику, получат ее завтра и попытаются выжать из себя все, чтобы победить», — передает слова Гончаренко Sport24.

    Что касается Влашича, то в текущем сезоне 23-летний хавбек отыграл 20 матчей, забил семь голов и отдал пять голевых передач. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Избежит ли «Локомотив» разгрома в Мюнхене?
  • «Бавария» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Будет ли открытой игра на «Джузеппе Меацца»?
  • «Интер» — «Шахтер» Д. Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • «Реал» и «Боруссия» проведут «низовой» матч?
  • «Реал» Мадрид — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €40 ИгратьУдвоение депозита до $100 Играть€100 для победителей ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.66
  • Экспресс дня 9 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Бавария — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Аякс — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.68
  • Прогноз на матч ПСЖ — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА София — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  2.70
  • Прогноз на матч ПАОК — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.64
  • Прогноз на матч Байер — Славия Прага
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100
  • € бонус
    новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры