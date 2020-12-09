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    Гол Попова принес киевскому «Динамо» победу над «Ференцварошем»

    «Динамо» К — «Ференцварош»: счет матча 1:0, обзор голов

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    Киевское «Динамо» одержало домашнюю победу над венгерским «Ференцварошем» (1:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Динамо»
    «Динамо»

    Единственный мяч был забит на 60-й минуте. Де Пена навесил со штрафного с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Денис Попов ударом головой отправил мяч в угол ворот Дибуша.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа G
    Динамо К — Ференцварош 1:0
    Гол: 1:0 Денис Попов (60') Динамо К: Георгий Бущан, Денис Попов, Виталий Миколенко, Illia Zabarnyi, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук (Oleksandr Andrievsky, 90'), Николай Шапаренко, Карлос Де Пена (Владислав Супряга, 70'), Виктор Цыганков (Богдан Леднев, 86'), Беньямин Вербич (Жерсон Родригес, 86'), Денис Викторович Гармаш (Владимир Шепелев, 70') Ференцварош: Денеш Дибуш, Гергэ Ловренчич (Эндре Ботка, 80'), Миха Блажич, Марсель Хайстер, Лаша Двали, Somalia, Игорь Харатин (Исаэл, 74'), Aissa Laidouni, Токмак Нгуен (Franck Boli, 86'), Александр Зубков (Роберт Мак, 80'), Мюрто Узуни (Roko Baturina, 73') Предупреждения: Карлос Де Пена (27'), Денис Викторович Гармаш (37'), Aissa Laidouni (45'), Игорь Харатин (47'), Миха Блажич (59'), Исаэл (85')

    «Динамо» с 4 очками заняло третье место в группе G и вышло в плей-офф Лиги Европы. «Ференцварош» с 1 очком остался последним. 0

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