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    Деменко: «Краснодар» способен дойти до 1/4 Лиги Европы

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    Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко высказался о перспективах «быков» в Лиге Европы.

    Максим Деменко
    Максим Деменко

    «"Краснодар" однозначно показал себя достойно. Приятно, что российская команда не просто отбивалась, а играла в футбол и заслуженно заработала эти очки "Челси" тяжелая команда, краснодарцы получили колоссальный опыт от матчей в Лиге чемпионов. Если вернемся к играм с "Севильей", думаю, "Краснодар" сам остался недоволен ими.

    "Быки" прочувствовали вкус Лиги чемпионов, теперь вопрос к чемпионату России. Команде надо набрать много очков, чтобы добраться до вершины таблицы и вернуться в зону ЛЧ, но это будет архисложно. Скорее всего, основная задача по итогу будет попасть в Лигу Европы.

    "Краснодар" смог пройти в евровесну, верю, что команда выступит там достойно, это видно по игре. Главная проблема — травмы. Когда команда выступает в оптимальном составе, она показывает совершенно другой футбол. Если все удачно сложится, то "Краснодар" способен дойти до 1/8 или даже 1/4 Лиги Европы», — цитирует Деменко «Спорт-Экспресс». 0

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