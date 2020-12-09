Бристоль Сити — Блэкберн Роверс прямая трансляция 09.12.2020, смотреть онлайн

В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Бристоль Сити» занимает 2 место с 23 очками, «Блэкберн Роверс» — 14 место с 15 очками.

Последний матч между собой: «Блэкберн Роверс» — «Бристоль Сити» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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