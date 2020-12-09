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    Аякс — Аталанта (09.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

    Аякс — Аталанта: онлайн-трансляция матча начнется в 20:55

    Футбол Лига чемпионов Аякс Аталанта Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 20:55 в группе D Лиги чемпионов начнётся матч «Аякс» — «Аталанта».

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    В турнирной таблице «Аякс» занимает 3 место с 7 очками, «Аталанта» — 2 место с 8 очками.

    Последний матч между собой: «Аталанта» — «Аякс» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аякс» — «Аталанта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.72.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Аякс» — «Аталанта».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0

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