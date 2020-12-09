Аякс — Аталанта (09.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Аякс» занимает 3 место с 7 очками, «Аталанта» — 2 место с 8 очками.
Последний матч между собой: «Аталанта» — «Аякс» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аякс» — «Аталанта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.72.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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