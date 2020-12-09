«Аякс» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.72) на тоталы в матче Лиги чемпионов 9 декабря 2020 года

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» будет принимать «Аталанту». Игра пройдет на «Йохан Кройфф Арене» 9 декабря. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Аякс» — «Аталанта».

«Аякс»

Нидерландский клуб из Амстердама в квартете D находится на третьем месте с 7 баллами. Этой позиции ничего не угрожает, а вот от второго клуба команда отстает всего на 1 очко.

В стартовом матче еврокубков «Аякс» у себя дома минимально уступил «Ливерпулю» (0:1). А во втором поединке была результативная битва с «Аталантой» в Бергамо, которая завершилась вничью (2:2).

Первые победы подопечные Эрик тен Хага заработали в стыковых играх с «Мидтьюлланном» (2:1; 3:1). А затем «аяксиды» снова оказались слабее «Ливерпуля» (0:1).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В чемпионате Нидерландов команда из Амстердама все еще лидирует в таблице с 27 очками в копилке. Ближайшего преследователя она держит на расстоянии в 2 балла. В прошлую субботу «Аякс» дома потерпел поражение от «Твенте» (1:2).

«Аталанта»

Итальянский клуб из Бергамо в пяти турах Лиги чемпионов сумел заработать 8 очков. За первую позицию команда может забыть, а вот остаться на второй строчке вполне реально.

В стартовой еврокубковой игре «Аталанта» в Дании прошлась катком по «Мидтьюлланну» (4:0). А затем на своем поле она вытащила ничью в противостоянии с «Аяксом» (2:2).

Далее подопечные Джана Пьеро Гасперини в родных стенах были разбиты «Ливерпулем» (0:5). Но во втором матче гости на «Энфилде» победили (2:0). В пятом туре ЛЧ «провинциалы» расписали мировую с «Мидтьюлланном» (1:1).

В чемпионате Италии команда из Бергамо находится сейчас на девятом месте с 14 баллами в копилке. В минувшие выходные «Аталанта» не сыграла с «Удинезе» из-за плохих погодных условий и получила дополнительный отдых.

Прогноз и ставка

На победу «Аякса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.30, на ничью — 4.08, а на победу «Аталанты» — 2.89.

В грядущем матче «Аталанте» хватит и ничьей, а вот «Аяксу» в родных стенах предстоит выложиться на максимум, чтобы забрать 3 очка и закрепиться на втором месте.

Несмотря на то что итальянцам достаточно не уступить, обороняться гости не будут, ведь у них намного лучше получается играть открыто. Поединок в Амстердаме будет богат на голы. Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 1.72. 0