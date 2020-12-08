Витсель: Не праздновал гол, поскольку с уважением отношусь к «Зениту» и его болельщикам

Полузащитник «Боруссии»прокомментировал победу в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с(2:1).

Бельгиец, ранее выступавший за питерский клуб, забил второй мяч дортмундцев в этой встрече.

«Хорошо, что нам удалось снова выиграть. Наверное, в первом тайме могли сыграть получше, особенно после того, как пропустили.

После перерыва сумели прибавить и сделали все для победы. Очень довольны, что финишировали первыми в группе.

Всегда приятно вернуться туда, где ты когда-то играл. Рад и тому, что удалось забить гол.

Я очень доволен, но свой гол не праздновал, поскольку с уважением отношусь к "Зениту" и его болельщикам. В Санкт-Петербурге я провел замечательное время», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0