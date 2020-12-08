Самедов считает, что Россия должна выходить на ЧМ-2022 с первого места

Экс-игрок сборной России по футболуподвел итоги жеребьевки отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

«Сборная России может выходить на чемпионат мира с первого места. Не вижу явного конкурента. Да, есть хорваты, но я бы не сказал, что это сейчас безумно сильная команда. Хорватия — это не та команда, которую нужно сильно опасаться и не та сборная, которая была два года назад на чемпионате мира.

Нет никаких опасений. Сборная вышла на Евро, а Лига наций… К сожалению, второе место, но теперь начинается чемпионат мира. У нас хорошая группа», — сказал Самедов Sport24.

Напомним, подопечные Станислава Черчесова сыграют с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. 0