Розе: В матче с «Реалом» у нас есть шанс добиться исторического достижения

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии»поделился ожиданиями от матча св заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Завтра у нас есть шанс добиться исторического достижения. Совершенно не имеет значения, что мы можем оставить "Реал" за бортом плей-офф. Речь о нашем выходе в 1/8 финала.

Мы готовы к матчу и понимаем, что нужно сделать. Нервничать нет смысла. С нетерпением ждем начала игры и постараемся воспользоваться хорошей турнирной позицией.

Конечно, было бы здорово сыграть при переполненных трибунах "Сантьяго Бернабеу". Очень жаль, что зрителей не будет. Но я не считаю, что это дает нам какое-то преимущество», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0