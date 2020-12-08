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    Розе: В матче с «Реалом» у нас есть шанс добиться исторического достижения

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    Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Марко Розе
    Марко Розе

    «Завтра у нас есть шанс добиться исторического достижения. Совершенно не имеет значения, что мы можем оставить "Реал" за бортом плей-офф. Речь о нашем выходе в 1/8 финала.

    Мы готовы к матчу и понимаем, что нужно сделать. Нервничать нет смысла. С нетерпением ждем начала игры и постараемся воспользоваться хорошей турнирной позицией.

    Конечно, было бы здорово сыграть при переполненных трибунах "Сантьяго Бернабеу". Очень жаль, что зрителей не будет. Но я не считаю, что это дает нам какое-то преимущество», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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