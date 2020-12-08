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    «Саутгемптон» в гостях обыграл «Брайтон»

    «Брайтон» — «Саутгемптон»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В 11-м туре чемпионата Англии «Брайтон энд Хоув Альбион» на своем поле уступил «Саутгемптону» со счетом 1:2.

    «Саутгемптон»
    «Саутгемптон»

    В составе победителей отличились Янник Вестергорд и Дэнни Ингс. Гол хозяев поля забил Паскаль Гросс.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брайтон энд Хоув Альбион — Саутгемптон 1:2
    Голы: 1:0 Паскаль Гросс (пенальти) (26'), 1:1 Янник Вестергор (45'), 1:2 Дэнни Ингс (пенальти) (81') Брайтон энд Хоув Альбион: Мэтью Райан, Адам Уэбстер, Льюис Данк, Йоэл Велтман, Tariq Lamptey, Бен Уайт (Алиреза Джаханбакш, 81'), Ив Биссума, Паскаль Гросс, Соломон Марч, Аарон Коннолли (Ниль Мопе, 64'), Дэнни Уэлбек (Леандро Троссард, 81') Саутгемптон: Алекс Маккарти, Кайл Уолкер-Питерс, Райан Бертранд, Янник Вестергор, Ян Беднарек, Ориоль Ромеу Видаль, Джеймс Уорд-Праус, Мусса Дженепо (Дэнни Ингс, 46'), Стюарт Армстронг, Че Адамс, Тео Уолкотт (Нейтан Редмонд, 69') Предупреждения: Мусса Дженепо (13'), Ориоль Ромеу Видаль (47'), Льюис Данк (56'), Паскаль Гросс (80'), Алекс Маккарти (87'), Ив Биссума (89')

    «Саутгемптон» после этой победы поднялся на пятое место в таблице АПЛ. «Брайтон» находится на 16-й строчке. 0

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