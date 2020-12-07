«Сочи» — «Ахмат»: счет матча 2:0, обзор голов

одержал победу надв домашнем матче 17-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 2:0.

Хозяева открыли счет на 31-й минуте. Кристиан Нобоа сделал разрезающий пас в центр штрафной, Александр Руденко изящно продолжил пяткой, а Марко Дуганджич с линии вратарской расстрелял чужие ворота.

В концовке первого тайма отличился Артур Юсупов, замкнувший скидку от Тимофея Маргасова.

Футбол. Россия. Премьер-лига Сочи — Ахмат 2:0 Голы: 1:0 Marko Dugandzic (31'), 2:0 Артур Юсупов (45') Сочи: Сослан Джанаев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Иван Новосельцев, Артур Юсупов, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа (Кирилл Заика, 85'), Тимофей Маргасов, Marko Dugandzic (Erik Vardanyan, 85'), Жоаозиньо, Александр Руденко (Danil Prutsev, 75') Ахмат: Виталий Гудиев, Мирослав Богосавац, Андрей Семёнов, Зоран Нижич, Максим Ненахов (Марат Быстров, 46'), Бернард Бериша (Islam Alsultanov, 70'), Исмаэл Силва Лима (Amir Adouyev, 70'), Артём Полярус (Владимир Ильин, 46'), Евгений Харин, Артём Тимофеев (Олег Иванов, 82'), Георгий Мелкадзе Предупреждения: Максим Ненахов (41'), Marko Dugandzic (43'), Эмануэль Маммана (49'), Тимофей Маргасов (60')

В турнирной таблице РПЛ «Сочи» занимает седьмое место (27 очков), а «Ахмат» — восьмое (25 очков). 0