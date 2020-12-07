Федерация футбольной статистики назвала символическую сборную 2020 года

Международная федерация футбольной истории и статистики составила символическую сборную 2020 года.

Пять игроков представляют действующего победителя Лиги чемпионов «Баварию» (без Тиаго Алькантары, который по окончании сезона перешел в «Ливерпуль»), три игрока из «Ливерпуля», по одному представителю «Реала», «Манчестер Сити», «Барселоны» и «Ювентуса».

Голкипер: Мануэль Нойер («Бавария»).

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал»), Альфонсо Дэвис («Бавария»).

Полузащитники: Тьяго Алькантара («Бавария»/«Ливерпуль»), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Джошуа Киммих («Бавария»).

Нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовский («Бавария»), Лионель Месси («Барселона»). 0