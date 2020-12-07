Аршавин: Хорватия будет фаворитом, но мы тоже боеспособны в этой группе

Бывший футболист сборной Россииподелился мнением об итогах жеребьевки отборочного турнира к чемпионату мира 2022.

Сборная России попала в группу H, где сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

«Россия, Хорватия, Словакия, Словения. Все четыре флага — бело-красно-синие. Сборная Хорватии будет фаворитом, но мы тоже боеспособны в этой группе.

У команд из бывшей Югославии будет рубилово, их матчи будут ожесточенные и боевые. Даже лидер, скорее всего, будет терять очки.

У нашей команды есть шансы, рабочая группа, нормальный жребий», — сказал Аршавин в эфире ютуб-канала сборной России.