Аршавин: Хорватия будет фаворитом, но мы тоже боеспособны в этой группе

Андрей Аршавин
globallookpress.com
Сборная России попала в группу H, где сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.
«Россия, Хорватия, Словакия, Словения. Все четыре флага — бело-красно-синие. Сборная Хорватии будет фаворитом, но мы тоже боеспособны в этой группе.
У команд из бывшей Югославии будет рубилово, их матчи будут ожесточенные и боевые. Даже лидер, скорее всего, будет терять очки.
У нашей команды есть шансы, рабочая группа, нормальный жребий», — сказал Аршавин в эфире ютуб-канала сборной России.
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