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    Аршавин: Хорватия будет фаворитом, но мы тоже боеспособны в этой группе

    Футбол Сборная России Футбол России ЧМ-2022 Сборная Хорватии Сборная Словакии Сборная Словении Сборная Кипра Сборная Мальты
    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об итогах жеребьевки отборочного турнира к чемпионату мира 2022.

    Андрей Аршавин
    Андрей Аршавин

    Сборная России попала в группу H, где сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

    «Россия, Хорватия, Словакия, Словения. Все четыре флага — бело-красно-синие. Сборная Хорватии будет фаворитом, но мы тоже боеспособны в этой группе.

    У команд из бывшей Югославии будет рубилово, их матчи будут ожесточенные и боевые. Даже лидер, скорее всего, будет терять очки.

    У нашей команды есть шансы, рабочая группа, нормальный жребий», — сказал Аршавин в эфире ютуб-канала сборной России.

    Обсуждение жеребьевки
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