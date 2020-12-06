Дриусси заявил о желании вернуться в «Ривер Плейт»

Нападающий «Зенита»недоволен своей позицией в российской команде.

Аргентинец заявил, что с радостью вернется на родину, чтобы выступать за «Ривер Плейт».

«Я очень скучаю по "Риверу", я скучаю по игре на позиции нападающего... Очень скучаю.

Я играю на дерьмовой позиции три года. Я устал от этого. Я готов вернуться в любой момент. Я уже не могу», — приводит слова Дриусси TyC Sports.

Аргентинец выступает за «Зенит» с 2017 года. В этом сезоне 24-летний форвард провел 9 матчей в РПЛ, забил один гол и сделал одну результативную передачу. 0