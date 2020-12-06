ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Де Брейне стал героем матча«Сити» выглядит главным претендентом на титул
  • 14:17
    • Дриусси заявил о желании вернуться в «Ривер Плейт»
  • 14:01
    • Месси, Роналду и Левандовски — в символической команде года по версии IFFHS
  • 01:16
    • «Барселона» на выезде проиграла «Кадису»
  • 01:24
    • ПСЖ без Неймара и Верратти одолел «Монпелье»
  • 00:59
    • «Челси» одержал волевую победу над «Лидсом»
    Все новости спорта

    Дриусси заявил о желании вернуться в «Ривер Плейт»

    Футбол Зенит РПЛ Футбол России Латинская Америка Трансферы Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси недоволен своей позицией в российской команде.

    Себастьян Дриусси
    Себастьян Дриусси

    Аргентинец заявил, что с радостью вернется на родину, чтобы выступать за «Ривер Плейт».

    «Я очень скучаю по "Риверу", я скучаю по игре на позиции нападающего... Очень скучаю.

    Я играю на дерьмовой позиции три года. Я устал от этого. Я готов вернуться в любой момент. Я уже не могу», — приводит слова Дриусси TyC Sports.

    Аргентинец выступает за «Зенит» с 2017 года. В этом сезоне 24-летний форвард провел 9 матчей в РПЛ, забил один гол и сделал одну результативную передачу. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Тоттенхэм» на первом месте?
  • «Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • ЦСКА нужно побеждать, но «Химки» постараются этого не допустить
  • ЦСКА — «Химки». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Вулверхэмптон» даст бой «Ливерпулю»
  • «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €40 ИгратьУдвоение депозита до $100 Играть€100 для победителей ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.47
  • Экспресс дня 5 декабря
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.37
  • Прогноз на матч Метц — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Сампдория — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Анже — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Вильярреал — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры