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    «Зенит» и «Урал» объявили стартовые составы

    «Зенит» — «Урал»: составы, коэффициенты, онлайн

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    «Зенит» и «Урал» объявили стартовые составы на матч 17-го тура РПЛ.

    Юрий Жирков
    Юрий Жирков

    «Зенит»: Лунев, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Жирков, Оздоев, Сутормин, Дриусси, Малком, Азмун, Дзюба.

    Запасные: Кержаков, Васютин, Караваев, Круговой, Прохин, Ерохин, Кузяев, Мостовой, Мусаев, Вендел, Шамкин, Крапухин.

    «Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Золотов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Эль Кабир, Мишкич, Августиняк, Погребняк.

    Запасные: Годзюр, Герасимов, Кузьмичёв, Евсеев, Ефремов, Магомадов, Шаболин, Караев, Татаринов.

    Начало встречи — в 19:00 мск.

    Коэффициент на победу «Зенита» — 1,32, на ничью — 5,60, а на победу «Урала» — 10,25.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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