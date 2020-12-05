«Зенит» — «Урал»: составы, коэффициенты, онлайн

Юрий Жирков
«Зенит»
«Зенит»: Лунев, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Жирков, Оздоев, Сутормин, Дриусси, Малком, Азмун, Дзюба.
Запасные: Кержаков, Васютин, Караваев, Круговой, Прохин, Ерохин, Кузяев, Мостовой, Мусаев, Вендел, Шамкин, Крапухин.
«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Золотов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Эль Кабир, Мишкич, Августиняк, Погребняк.
Запасные: Годзюр, Герасимов, Кузьмичёв, Евсеев, Ефремов, Магомадов, Шаболин, Караев, Татаринов.
Начало встречи — в 19:00 мск.
Коэффициент на победу «Зенита» — 1,32, на ничью — 5,60, а на победу «Урала» — 10,25.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0