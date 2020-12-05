«Зенит» — «Урал»: составы, коэффициенты, онлайн

объявили стартовые составы на матч 17-го тура РПЛ.

«Зенит»: Лунев, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Жирков, Оздоев, Сутормин, Дриусси, Малком, Азмун, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Васютин, Караваев, Круговой, Прохин, Ерохин, Кузяев, Мостовой, Мусаев, Вендел, Шамкин, Крапухин.

«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Золотов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Эль Кабир, Мишкич, Августиняк, Погребняк.

Запасные: Годзюр, Герасимов, Кузьмичёв, Евсеев, Ефремов, Магомадов, Шаболин, Караев, Татаринов.

Начало встречи — в 19:00 мск.

Коэффициент на победу «Зенита» — 1,32, на ничью — 5,60, а на победу «Урала» — 10,25.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0