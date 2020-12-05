«Зенит» — «Урал». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч РПЛ 5 декабря 2020 года

В рамках 17 тура Лиги Европы «Зенит» сыграет с «Уралом» на стадионе «Газпром Арена». Поединок состоится 5 декабря. Начало в 19:00 по мск. Прогноз на «Зенит» — «Урал».

«Зенит»

«Зенит» вернул себе первое место, хотя и не слишком убедительно играл в последних турах. Команда Семака набрала 32 очка и не проигрывает уже 4 тура.

В прошлых двух выступлениях коллектив сыграл вничью. «Зенитчики» набрали по баллу в играх против «Арсенала» (0:0) и «Ахмата» (2:2). Ранее хозяева обыграли «Краснодар» 3:1 и «Химки» 2:0.

Ну и стоит напомнить о Лиге чемпионов, где «Зенит» не показал ничего, уступив в 4 из 5 матчей. Если учитывать неудачи в играх с «Лацио» (1:3) и «Брюгге» (0:3), то получится серия из четырех матчей без побед.

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Дзюба пропустил игру с «Брюгге» из-за мышечной травмы. Пока что он под вопросом. Не сыграют Вендел и Караваев.

«Урал»

«Шмели» увеличили серию без поражений до шести поединков. В РПЛ она составляет пять матчей — 3 ничьи и 2 победы.

В турнирной таблице команд занимает 11 место с 19 очками. Самыми запоминающимися матчами для гостей за 5 туров стали встречи со «Спартаком» и «Сочи». В обоих случаях они отбирали очки у соперника.

«Урал» выиграл у «Сочи» 1:0, а с «красно-белыми» сыграл вничью 2:2. Кроме того, была нулевая ничья с «Ротором» и гостевая победа над «Уфой» со счетом 2:1.

К слову о выездах, в 7 матчах на чужом поле «Урал» выиграл только один раз. При этом гости выступают одной из самых малопропускающих команд лиги (15).

Прогноз и ставка

Котировки на эту игру следующие: 1.36 победа «Зенита», 5.00 ничья и 9.80 победа «Урала».

Если «Зенит» не выиграет и в этот раз, случиться может все. Серия без побед затянулась и самое время ее прервать. «Урал», ясное дело, будет оборонятся. Мы ставим на победу «Зенита» в один мяч или ничью за 2.23. Все-таки оборону «Арсенала» «сине-бело-голубым» разбить не удалось.

Несмотря на важность матча для «Зенита», ждем закрытой игры. Хозяева забивали только раз в трех матчах, а гости пропустили два раза за тот же период времени. Прогноз — тотал меньше 3 за 1.82. 0