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    «Локомотив» — «Рубин»: стали известны стартовые составы

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    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Рубина» на матч 17-го тура РПЛ.

    Раздевалка «Рубина»
    Раздевалка «Рубина»

    «Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Миранчук, Мухин, Крыховяк, Лисакович, Камано.

    Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Петухов, Сильянов, Райкович, Титков, Иосифов, Эдер.

    «Рубин»: Медведев, Зотов, Меркулов, Бегич, Старфельт, Шатов, Зуев, Макаров, Абильдгор, Хван, Игнатьев.

    Запасные: Иван Коновалов, Дюпин, Тарасов, Игорь Коновалов, Бакаев, Кварацхелия, Йевтич, Климов, Косарев.

    Начало матча — в 14:00 мск.

    Коэффициент на победу «Локомотива» — 2,46, на ничью — 3,18, а на победу «Рубина» — 3,18.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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