«Локомотив» — «Рубин»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составына матч 17-го тура РПЛ.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Миранчук, Мухин, Крыховяк, Лисакович, Камано.

Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Петухов, Сильянов, Райкович, Титков, Иосифов, Эдер.

«Рубин»: Медведев, Зотов, Меркулов, Бегич, Старфельт, Шатов, Зуев, Макаров, Абильдгор, Хван, Игнатьев.

Запасные: Иван Коновалов, Дюпин, Тарасов, Игорь Коновалов, Бакаев, Кварацхелия, Йевтич, Климов, Косарев.

Начало матча — в 14:00 мск.

Коэффициент на победу «Локомотива» — 2,46, на ничью — 3,18, а на победу «Рубина» — 3,18.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0