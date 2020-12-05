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    Воспользуется ли «Рубин» проблемами «Локомотива»?

    «Локомотив» — «Рубин». Прогноз и ставки на чемпионат России 5 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Рубин»
    Леонид Слуцкий
    Московский «Локомотив» встретится на своем поле с казанским «Рубином» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 декабря в Москве, начало — в 14:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Рубин».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 05 Декабря 2020 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 14:00 Рубин Рубин
  • Казань
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    Коэффициенты на матч
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    «Локомотив»

    «Железнодорожники» несколько дней назад провалили ключевой матч в Лиге чемпионов. В пятом туре группового этапа «Локомотив» проиграл на своем поле «Зальцбургу» (1:3), после чего окончательно потерял шансы выход в плей-офф главного турнира Европы.

    В чемпионате России «Локо» пока тоже нечем похвастаться. После 16-ти туров команда Марко Николича занимает седьмое место. Хотя могло быть и хуже. После трех поражений кряду «Локомотив» в двух матчах набрал четыре очка.

    В прошлом туре «железнодорожники» сыграли вничью с «Ахматом» (0:0), а перед этим одержали победу над тульским «Арсеналом» (1:0).

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    В предстоящем матче Николич, скорее всего, снова не сможет рассчитывать на ключевых игроков, в том числе на Гжегожа Крыховяка, сдавшего положительный тест на коронавирус.

    «Рубин»

    Тем временем «Рубин» находится на девятом месте в таблице РПЛ. Казанская команда при этом отстает от «Локомотива» всего лишь на одно очко. Так что уже в предстоящем матче у «Рубина» есть возможность опередить соперника.

    На прошлой неделе команда Леонида Слуцкого одержала победу над ЦСКА благодаря голу Деспотовича.

    Учитывая, что перед этим было два поражения, успех в матче с «армейцами» важен, в первую очередь, с точки зрения психологии. Интересно, что «Рубин» выиграл у ЦСКА и в первом круге.

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    • В текущем сезоне «Рубин» еще ни разу не играл вничью в гостевых матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Локомотив» в предстоящем матче можно поставить за 2.47, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу «Рубина» — за 3.18.

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    «Рубин» очень давно не выигрывал у «Локомотива», который можно смело назвать неудобным соперником для казанской команды. Но сейчас, пожалуй, не стоит делать акцент на предыдущих матчах. «Локо» с трудом выдерживает осенний график, когда приходится играть по два раза в неделю. К тому же, у «железнодорожников» есть кадровые проблемы, особенно это касается средней линии.

    У «Рубина» в этом плане все намного лучше. Команда всю неделю спокойно тренируется, накапливая силы к ближайшему матчу.

    Ставка — победа «Рубина» за 3.18. Слуцкий наверняка придумает, как обыграть уставший и морально раздавленный «Локомотив».

    И еще одна ставка на тотал «Рубина» больше 1,5 за 3.00. 0

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    «Локомотив» — «Рубин». Прогноз и ставки на чемпионат России 5 декабря 2020 года. Прогноз на «Локомотив» — «Рубин». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.18
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