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    Дроздов: «Локомотиву» стоит рассчитывать только на Лигу Европы

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    Бывший футболист «Локомотива» Юрий Дроздов порассуждал о перспективах московского клуба в еврокубках.

    Марко Николич
    Марко Николич

    «Если сравнивать с предыдущей игрой в Австрии, то сейчас, конечно, шансов на победу больше. Ведущие игроки (в том числе Гильерме и Ведран Чорлука) пропустили матч с "Ахматом", поэтому у футболистов есть силы на игру Лиги чемпионов. Но надо учитывать, что и "Зальцбург" будет играть на победу, им тоже очки нужны. Тут не надо смотреть на то, что они на последнем месте в группе. Они очень сильные.

    Думаю, сейчас у "Локомотива" есть хорошие шансы попасть в Лигу Европы. Да, если они сейчас выиграют, то могут в следующем туре потенциально побороться за Лигу чемпионов, но не думаю, что "Атлетико" упустит свой шанс, чтобы пройти в следующий раунд. Стоит рассчитывать только на Лигу Европы», — цитируют Дроздова «Известия».

    Сейчас «Локомотив» с тремя очками занимает в группе Лиги чемпионов третье место. «РБ Зальцбург» замыкает турнирную таблицу с одним баллом. 0

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