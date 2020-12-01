Дроздов: «Локомотиву» стоит рассчитывать только на Лигу Европы

Бывший футболистпорассуждал о перспективах московского клуба в еврокубках.

«Если сравнивать с предыдущей игрой в Австрии, то сейчас, конечно, шансов на победу больше. Ведущие игроки (в том числе Гильерме и Ведран Чорлука) пропустили матч с "Ахматом", поэтому у футболистов есть силы на игру Лиги чемпионов. Но надо учитывать, что и "Зальцбург" будет играть на победу, им тоже очки нужны. Тут не надо смотреть на то, что они на последнем месте в группе. Они очень сильные.

Думаю, сейчас у "Локомотива" есть хорошие шансы попасть в Лигу Европы. Да, если они сейчас выиграют, то могут в следующем туре потенциально побороться за Лигу чемпионов, но не думаю, что "Атлетико" упустит свой шанс, чтобы пройти в следующий раунд. Стоит рассчитывать только на Лигу Европы», — цитируют Дроздова «Известия».

Сейчас «Локомотив» с тремя очками занимает в группе Лиги чемпионов третье место. «РБ Зальцбург» замыкает турнирную таблицу с одним баллом. 0