«Интер» не уволит Конте вне зависимости от результатов в ЛЧ

Миланскийне намерен увольнятьс поста главного тренера команды.

По информации журналиста Фабрицио Романо, руководство «нерадзурри» рассчитывает на специалиста в долгосрочной перспективе и не отправит его в отставку вне зависимости от того, какие результаты клуб покажет в оставшихся матчах Лиги чемпионов.

Отметим, что соглашение с тренером рассчитано до лета 2022 года. Напомним, Конте возглавил миланскую команду в мае 2019 года.

На данный момент «Интер» занимает последнее место в своей группе в Лиге чемпионов, набрав два очка после четырех проведенных матчей. 0