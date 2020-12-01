Червиченко решил подать в суд на Сычева за клевету

Бывший владелец «Спартака»заявил, что подает в суд на бывшего футболиста команды

Сычев ранее рассказал в своем подкасте, что представители «Спартака» угрожали ему на переговорах по поводу подписания нового контракта. По словам экс-форварда красно-белых, ему хотели «переломать колени битой».

«Он спрятался, отморозился, телефоны повыключал. Достойное поведение мужчины. Мои ребята все сбросили ему на WhatsApp. Никаких ответов не последовало. Подаем в суд.

Это раньше можно было спрятаться, а теперь суд должен его найти через паспортный стол. Я его по этой части до конца буду доставать. И заставлю его заплатить. Найдем его место жительства.

Пускай суд рассудит нас. Сможет доказать, что я не прав, тогда я буду отвечать», — приводит слова Червиченко «Р-Спорт». 0