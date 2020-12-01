Бирмингем Сити — Барнсли (01.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Бирмингем Сити» занимает 17 место с 14 очками, «Барнсли» — 13 место с 16 очками.

Последний матч между собой: «Барнсли» — «Бирмингем Сити» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Бирмингем Сити»).

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