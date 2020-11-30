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    • Источник: В «Локо» вспышка коронавируса перед матчем с «Зальцбургом»
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    Тренер «Зальцбурга» пообещал играть в атаку против «Локо»

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    Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

    Джесси Марш
    Джесси Марш

    Игра пройдет в Москве 1 декабря и начнется в 20:55 мск.

    «Мы уже играли с "Локомотивом" не так давно, но набрали, к сожалению, всего одно очко. В случае, если мы завтра победим, сможем рассчитать на весеннюю часть еврокубков. Завтра будет непростая игра, мы уважаем соперника, который продемонстрировал выдающуюся игру против топ-клубов Европы.

    Это очень организованная команда, поэтому игра будет непростой, но мы намерены одержать победу. Завтра планируем играть с полной выкладкой и полной самоотдачей.

    Мы стараемся всегда играть агрессивно и в атаку, так нам легче контролировать соперника. Но стоит отметить, что если мы пропустим первыми, то нам будет сложно отыграться, потому что "Локомотив" уверенно играет по счету и в обороне, что он уже показывал», — цитирует Марша «Р-Спорт». 0

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