Тренер «Зальцбурга» пообещал играть в атаку против «Локо»

Главный тренер «Зальцбурга»поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

Игра пройдет в Москве 1 декабря и начнется в 20:55 мск.

«Мы уже играли с "Локомотивом" не так давно, но набрали, к сожалению, всего одно очко. В случае, если мы завтра победим, сможем рассчитать на весеннюю часть еврокубков. Завтра будет непростая игра, мы уважаем соперника, который продемонстрировал выдающуюся игру против топ-клубов Европы.

Это очень организованная команда, поэтому игра будет непростой, но мы намерены одержать победу. Завтра планируем играть с полной выкладкой и полной самоотдачей.

Мы стараемся всегда играть агрессивно и в атаку, так нам легче контролировать соперника. Но стоит отметить, что если мы пропустим первыми, то нам будет сложно отыграться, потому что "Локомотив" уверенно играет по счету и в обороне, что он уже показывал», — цитирует Марша «Р-Спорт». 0