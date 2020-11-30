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    Кавани могут наказать за расистский пост в соцсетях

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может попасть под санкции Футбольной ассоциации Англии (FA), сообщает Sky Sports.

    Эдинсон Кавани
    Эдинсон Кавани

    33-летний уругваец после матча АПЛ против «Саутгемптона» (3:2), где он оформил дубль, опубликовал в сторис Instagram несколько постов от благодарных за победу фанатов.

    Отмечается, что Кавани, отвечая на поздравления одного из подписчиков, написал «Gracias, negrito», что можно перевести как «Спасибо, черный». Спустя несколько часов Кавани удалил этот пост, но Футбольная ассоциация Англии прознала об инциденте и начала расследование.

    Согласно правилам, любое дискриминационное поведение в социальных сетях повлечет за собой дисквалификацию как минимум на три игры. 0

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