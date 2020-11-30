Бетис — Эйбар (30.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Эйбар» — «Бетис» 1:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бетис» — «Эйбар» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Бетис»).

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